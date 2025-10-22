Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TSK 'sürü drone' çağına geçiyor! 'KARGU'lardan ortak görev

TSK ‘sürü drone’ çağına geçiyor! ‘KARGU’lardan ortak görev

TSK ‘sürü drone’ çağına geçiyor! ‘KARGU’lardan ortak görev
Savaş sahasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan, bütün gelişmeleri yakından takip eden Türkiye, insansız sistemlerdeki kabiliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetlerine entegre etmeyi sürdürüyor.

Yeşim Eraslan Ankara - Rusya-Ukrayna savaşının ardından önemi artan FPV (canlı video görüntülerini pilotun ekranına veya gözlüğüne aktaran bir kamerayla donatılmış, pilotun dünyayı drone'un kamerasından görmesini sağlayan özel bir İHA türü) ve sürü drone teknolojileri, bu yıl Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest Tatbikatı-2025'te geniş katılımlı şekilde test edildi.

Tatbikatta, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen KARGU taktik İHA sistemi, sürü konseptinde yer aldı. 12 adet KARGU, tek bir operatör komutuyla otonom şekilde kalkış yaptı ve belirlenen hedefe toplu bir saldırı gerçekleştirdi.

STM'nin geliştirdiği sürü algoritması sayesinde insansız sistemler kendi aralarında haberleşip hedef paylaşımı ve rota optimizasyonu yapabildi.

Ortaya çıkan performans, sürü drone kabiliyetlerinin TSK envanterinde geldiği noktayı gözler önüne sererken, sistemin görev sırasında birimlerden biri devre dışı kalsa bile operasyonun kesintisiz sürdürülebildiği test edildi.

