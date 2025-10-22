Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna Kuveyt’le başladı: Yeni Gazze’yi birlikte kuralım!

SEDA AKBAY -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk ayağında dünyaya Kuveyt’te Gazze ve Suriye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Katar ve Umman’a da gidecek olan Erdoğan, Kuveyt’te resmi tören ile karşılandı. Erdoğan, burada ilk olarak Kuveyt Emîri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Emîr es-Sabah’a Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’u hediye etti. Bayan Sarayı’ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki “Deniz Taşımacılığı Anlaşması”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki “Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud es-Sabah tarafından imzalandı.

ENERJİDE ORTAK ÇALIŞMA

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

GAZZE VE SURİYE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed es-Sabah tarafından imzalandı.

Bu arada, Erdoğan, Emîr es-Sabah ile ikili görüşmesinde Gazze ve Suriye mesajları verdi. Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu ifade etti. Bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’nin yeniden kurulmasında da İslam dünyasının önemli roller üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Türkiye’nin Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğini belirtti.