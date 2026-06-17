Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk dünyası için tarihi kararı duyurdu. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Zorlu, "Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zorlu, "Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun 4. Toplantısı, Türk Akademisi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumunun iş birliğinde ve Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının koordinasyonunda 15 Haziran 2026 tarihinde Astana’da gerçekleştirilmiştir" dedi.

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KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN'IN ALFABELERİ BELİRLENDİ

Toplantıda alınan kararları duyuran Zorlu, şöyle devam etti: "Toplantıya Komisyon üyeleri ile Türk devletlerinin dil kurumlarının temsilcileri katılmıştır. Toplantıda, 2024 yılında kabul edilen Ortak Türk Alfabesi’nin uygulamasına yönelik müzakereler yaşanmış; Kazakistan ve Kırgızistan'ın kullanacağı alfabelerin son şekilleri belirlenmiş ve komisyonca kabul edilmiştir.

Ortak Türk Alfabesi’nin kullanımı Türk dünyası içerisindeki kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi, Türk halklarının ortak dil mirasının korunması ve gelecek nesiller arasındaki iletişimin kolaylaştırılması bakımından önemli bir araç teşkil etmektedir.

"HEDEF ORTAK DİL PLATFORMUNUN KURULMASI"

Belirtmek gerekir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çalışmalara olan desteği tamdır. Kamuoyuna 15 Aralık 2025’te açıkladığımız Türk Dünyası Vizyon Belgemizde hedeflerimiz açık şekilde ortaya konulmuştur. Bunun somut bir adımı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ortak alfabeye çevrilmiş ilk eser Azerbaycan’ın Gebele şehrinde gerçekleşen TDT Zirvesinde kıymetli devlet başkanlarına takdim edilmiştir. Uzun vadede hedefimiz Ortak Dil Platformu’nun kurulabilmesidir.

Türk dünyasında tarihi adım! Kürşad Zorlu duyurdu, kullanılacak yeni alfabeler belirlendi

Son komisyon toplantısında Ortak Türk Alfabesi’nin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz İlkeler, Ortak Türk Alfabesi’nin tutarlı ve koordineli bir şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanmış bir referans belgesi olup, tavsiye niteliğindedir.

Uzun soluklu bakılması gereken bu çalışmaların devamı ve olgunlaşması, ilgili tüm kardeş devletler nezdinde kabul görmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde sabırla sürecin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Her alanda işbirliği hedefimize ortak bir inanç ve kararlılıkla ilerlemek dileğiyle…"

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