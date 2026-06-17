Mercedes-AMG, BMW'nin M serisinin satış rakamlarına yetişmek için 36 ay içinde 27 yeni otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor.

Mercedes-AMG, önümüzdeki yıllarda ürün gamını önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Performans markası, yeni içten yanmalı motorlu modellerin yanı sıra tamamen elektrikli araçlara da yatırım yaparak küresel satışlarını artırmayı hedefliyor.

Mercedes-AMG, iddialı büyüme planlarıyla, BMW'nin M serisinin yıllık satışlarına yaklaşmak istiyor. Bunun için de otomobil tutkunlarını çok heyecanlandıracak bir dizi yeni model piyasaya sürülecek.

Mercedes-AMG büyüme planını açıkladı: 3 yılda 27’den fazla model tanıtılacak

Geçtiğimiz yıl, Mercedes'in performans odaklı markası dünya çapında yaklaşık 145.000 araç satarken, BMW'nin M markası 213.000'in biraz üzerinde satış gerçekleştirdi.

AMG, 2030 yılına kadar yıllık 200.000 satış rakamına ulaşmak için önümüzdeki 36 ay içinde 27'den fazla yeni model piyasaya sürecek.

Mercedes-AMG CEO'su Michael Schiebe, Auto News'e verdiği röportajda, “Planımız kesinlikle büyümek” derken, “Birçok karar aldık. Tüm ürünler şu anda geliştirme aşamasında ve sadece beklemede kalmanız gerekiyor çünkü önümüzdeki 36 ay içinde yalnızca Mercedes-AMG için 27'den fazla otomobil piyasaya süreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Mercedes-AMG büyüme planını açıkladı: 3 yılda 27’den fazla model tanıtılacak

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE V8'LER

Marka, performans otomobillerindeki köklü kimliğini korurken elektrifikasyon çalışmalarını da hızlandırıyor. Mercedes-AMG'nin yeni nesil elektrikli performans modelleri için geliştirdiği AMG.EA platformu bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Şirketin planları arasında tamamen elektrikli yüksek performanslı sedanlar ve SUV modelleri bulunuyor. AMG'nin ilk özel elektrikli sedanı Mercedes-AMG GT 4-Door’un ardından yeni elektrikli SUV ve SUV-coupe modellerinin de ürün gamına katılması bekleniyor. Bazı modellerin 1.000 beygirin üzerinde güç sunabileceği belirtiliyor.

Mercedes-AMG büyüme planını açıkladı: 3 yılda 27’den fazla model tanıtılacak

Uzun süredir beklenen Mythos modeli ile V8’li bir CLE’nin de geleceği belirtiliyor. Daha da önemlisi, AMG sadece bu V8 motora güvenmeyecek, aynı zamanda yeni bir altı silindirli motor da geliştiriyor.

Schiebe, ürün gamı genişlerken, motor seçeneklerinin 10’dan 4’e indirileceğini söyledi. İçten yanmalı motorlarda omurga altı silindirli motor ve yeni V8’den oluşacak.

E-Serisi’nde yeniden station wagon gövde tipi gelmesi ihtimali de konuşuluyor. Model, M5 Touring ve merakla beklenen RS6 Avant’ın karşısında çıkacak bir E63 Wagon olabilir.

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