Ergin Ataman'dan hava yolu şirketlerine 'ek sefer' çağrısı

Voleybolun ardından basketbolda da tarihî bir sınav bizi bekliyor. Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşılaşacak A Millî Takım’da başantrenör Ergin Ataman’dan mesaj var. Ataman, tarihî bir maça çıkacağımızı ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirtti ve hava yolu şirketlerinden Letonya’ya ek sefer düzenlemelerini istedi. Ataman “Yunanistan’a karşı taraftar desteğine çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

ÜST DÜZEY OLACAK

Turnuva öncesinde iddialı bir şekilde “madalya” sözü veren ve bu yolda 7’de 7 yaparak ilerleyen başantrenör Ergin Ataman “Yunanistan ile çok üst düzeyde bir maç olacak. Yunanistan çok tecrübeli bir takım. Giannis Antetokounmpo bana göre NBA’in en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Spanoulis iyi bir koç. Birçok şey de öğrenmiş. Turnuva başladığından beri kolektif bir basketbol oynuyoruz. Bunu da savunmadan başlatıyoruz, özverili savunma yapıyoruz. Aynı şekilde hücumda da öyleyiz” ifadesini kullandı.

ATAMAN'A GÖRE;

Alperen Şengün, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en önemli oyuncularından biri hâline geldi.

sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en önemli oyuncularından biri hâline geldi. Shane Larkin, ‘Neden millî takıma alındı’ diye eleştiriliyordu. Larkin, Euroleague’in en önemli oyuncularından biri.

‘Neden millî takıma alındı’ diye eleştiriliyordu. Larkin, Euroleague’in en önemli oyuncularından biri. Furkan Korkmaz da eleştiriliyordu. Furkan’ın kapasitesi belli, basketbolu unutmadı ki. Eski havasını yakaladı.

da eleştiriliyordu. Furkan’ın kapasitesi belli, basketbolu unutmadı ki. Eski havasını yakaladı. Şehmus Hazer, gizli kahramanlarımızdan. Keza Cedi, Ercan, Kenan, Âdem Bona... Herkes takım için oynuyor. Herkeste öz güven var.

CEDİ OSMAN'IN DURUMU CİDDİ

Koç Ergin Ataman sakatlığı bulunan Cedi Osman konusunda da bilgi verdi: