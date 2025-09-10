Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi!

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi!
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te çeyrek finalde Polonya'yı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Turnuvada son 4 takım arasında kalan 12 Dev Adam'ın yarı final rakibi Yunanistan oldu. Basketbolseverler EuroBasket yarı final maç takvimini araştırırken 'Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta' belli oldu.

12 Dev Adam, 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselme sevincini yaşarken turnuvanın en kritik eşiğinde. Yunanistan ile eşleşti. Türkiye-Yunanistan basketbol maçı tarih ve saati araştırılıyor.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 yarı final maçları, turnuvanın ev sahibi Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak. Turnuva takvimine göre, yarı finaller 12 Eylül Cuma günü gerçekleşiyor.  Maçın tam saat bilgisi, organizasyon komitesi tarafından henüz resmi olarak duyurulmasa da yarı final programında genellikle akşam saatlerinde oynanan karşılaşmaların 17.00 veya  21.00'de başlaması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi! - 1. Resim

Yarı finalde galip gelecek iki takım, 14 Eylül Pazar günü finalde kozlarını paylaşırken kaybedenler ise aynı gün üçüncülük maçında mücadele edecek.

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi! - 2. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Yunanistan yarı final maçı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Ancak TRT 1 veya TRT Spor'da ekrana gelmesi bekleniyor. 

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi! - 3. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

A Milli Takım, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle 24 yıl aradan sonra son 4'e kaldı.

Maçta Alperen Şengün'ün 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple double yaparak turnuvada bu başarıyı elde eden en genç 5. oyuncu olarak tarihe geçti. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, ikinci çeyrekte farkı açarak üstünlüğü korudu ve son çeyrekte kritik basketlerle maçı kopardı.

Yunanistan, çeyrek finalde Litvanya'yı 87-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Giannis Antetokounmpo 29 sayı ile yıldızlaştı.

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final maç takvimi! - 4. Resim

CEDİ OSMAN YUNANİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Polonya maçında sakatlanan Cedi Osman, tedbir amaçlı kenarda dinlendirilse de maç sonrası açıklamalarında ciddi bir durumu olmadığını ifade etti. Osman'ın Yunanistan maçında sahada olması bekleniyor.

