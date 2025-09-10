Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan, Litvanya'yı devirip 12 Dev Adam'a rakip oldu

Yunanistan, Litvanya'yı devirip 12 Dev Adam'a rakip oldu

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Litvanya'yı 87-76'lık yendi ve yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76'lık skorla yenerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

A Milli Basketbol Takımı ile Yunanistan arasındaki yarı final mücadelesi 12 Eylül'de Riga'da oynanacak. 

Salon: Arena Riga
Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Antonio Conde, Martin Vulic
Litvanya: Marek Blazevic 4, Margiris Normantas 5, Arnas Velicka 12, Gytis Radzevicius 10, Tadas Sedekerskis 3, Azuolas Tubelis 1, Laurynas Birutis, Jonas Valanciunas 24, Rokas Giedraitis 7, Ignas Sargiunas 4, Deividas Sirvydis 6
Başantrenör: Rimas Kurtinaitis
Yunanistan: Tyler Dorsey 6, Giannoulis Larentzakis, Vasileios Topiopoulos 17, Kostas Sloukas 11, Panagiotis Kalaitzakis 2, Kostas Papanikolaou 8, Dimitrios Katsivelis, Alexandros Samodurov 5, Giannis Antetokounmpo 29, Kostas Antetokounmpo 4, Thanasis Antetokounmpo, Kostantinos Mitoglou 5
Başantrenör: Vasileios Spanoulis
1. Periyot: 24-19 (Yunanistan Lehine)
Devre: 44-38 (Yunanistan lehine)
3. Periyot: 64-52 (Yunanistan lehine)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

