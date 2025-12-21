TRT 1’in dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinde Şirin Furtuna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gamze Süner Atay, dizideki görünümünün aksine gerçek hayattaki tarzıyla merak uyandırdı. İşte Taşacak Bu Deniz Şirin Furtuna kim, gerçek hali ve Gamze Süner Atay'ın hayatı, kariyeri ve oynadığı diziler...

Cuma akşamlarının reyting grafiğini yukarı taşıyan Taşacak Bu Deniz, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da gündemde. Dizide Şirin Furtuna karakterine hayat veren Gamze Süner Atay’ın ekran dışındaki hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

TAŞACAK BU DENİZ ŞİRİN FURTUNA'NIN GERÇEK HALİ

Dizide Şirin Furtuna rolünü canlandıran Gamze Süner Atay, gerçek hayatında sade ve doğal tarzıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarında günlük yaşamına, sanatsal çalışmalarına ve atölye süreçlerine sıkça yer veriyor.

Taşacak Bu Deniz Şirin Furtuna'nın gerçek hali! Gamze Süner Atay kimdir?

Şirin Furtuna'yı canlandıran Gamze Süner Atay'ın gerçek hayattaki hali dikkat çekti. Furtuna ailesinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkan Esme’nin kayınvalidesi olan Şirin, Furtuna ailesinin en büyük aile üyesidir.

Taşacak Bu Deniz Şirin Furtuna'nın gerçek hali! Gamze Süner Atay kimdir?

GAMZE SÜNER ATAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gamze Süner Atay, 1969 yılında İzmir'de doğdu. Orta ve lise eğitimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerini tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle sürdürüyor.

Aynı zamanda An Drama Oyunculuk Atölyesi’nin kurucusu ve eğitmeni olan Atay, profesyonel oyunculara oyuncu koçluğu yapmakta ve genç oyuncu adaylarını yetiştiriyor. Bunun yanı sıra kişisel gelişim atölyeleri düzenleyen sanatçı, 2022 yılında yayımlanan 5. Kattan Düştüm Deliyim O Zaman adlı şiir ve deneme kitabıyla yazılı alanda da üretimlerini sürdürdü. Atay, 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır.

Taşacak Bu Deniz Şirin Furtuna'nın gerçek hali! Gamze Süner Atay kimdir?

GAMZE SÜNER ATAY OYNADIĞI DİZİLER

Aşk Yakar - 2008

Av Mevsimi - 2010

Ay Tutulması - 2011

Özür Dilerim - 2013

Fatih Harbiye - 2013-2014

Kış Güneşi - 2016

Lise Devriyesi - 2017

Vuslat - 2019-2020

Yasak Elma - 2020-2021

Tuzak - 2022-2023

Taşacak Bu Deniz - 2025

Haberle İlgili Daha Fazlası