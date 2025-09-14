EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası para ödülü

Dört ülkede düzenlenen EuroBasket 2025, NBA yıldızlarının milli formalar altında Avrupa izleyicisinin karşısına geçmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Şampiyonun belli olmasına saatler kala "EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor?" merak ediliyor.

EUROBASKET ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

EuroBasket 2025'te şampiyon olan milli takımın federasyonu, turnuvanın zirvesinde yer almanın getirdiği prestijin yanı sıra önemli bir mali destek elde ediyor.

FIBA'nın sponsorluk anlaşmaları, bilet satışları ve medya gelirleri gibi kaynaklardan oluşan ödül sistemi, federasyonlara yönelik olarak tasarlanmış olup, bu ödemeler turnuva sonrası nihai sıralamaya göre hesaplanıyor.

Tahmini ödemeler önceki yıllara dayalı olsa da 2025 Avrupa Şampiyonasına artan ilgi nedeniyle rakamların biraz daha yüksek olabileceği öngörülüyor.

Para ödülü federasyonların altyapı geliştirme, genç yetenekleri destekleme ve uluslararası turnuvalara hazırlık gibi alanlarda harcama yapmasını teşvik ediyor.

FIBA’nın EuroBasket 2025 için ayırdığı toplam ödül havuzuna dair resmi bir açıklama bulunmasa da önceki yıllara göre bazı tahminler yürütülüyor. Buna göre şampiyona 1 milyon euroya yakın veya daha fazla bir para ödülü verilmesi bekleniyor.

2025 EUROBASKET PARA ÖDÜLÜ!

EuroBasket’in bir benzeri olan NBA ve UEFA gibi organizasyonlarla karşılaştırıldığında ödül sistemi oldukça mütevazı kalıyor. Özellikle FIBA’nın nakit dağıtımı sembolik düzeyde olup, esas maddi getiriler sponsorluk gelirleri, resmi görünürlük ve altyapı yatırımlarından geliyor.

Tahmini olarak 2025 EuroBasket para ödülü şu şekilde olabilir:

Sıralama Tahmini Para Ödülü Şampiyon 1.000.000 €+ İkincilik 500.000 € - 800.000 € Üçüncülük 400.000 € - 600.000 € 4. ila 8. sıra 100.000 € - 300.000 € Grup Aşaması Çıkış 50.000 € - 100.000 €

FIBA para ödüllerini oyunculara değil, federasyonlara dağıtıyor.

EUROBASKET 2025'İN TOPLAM ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

EuroBasket 2025'te merkezi bir ödül havuzu bulunmuyor. Ödemeler federasyonlara sıralamaya göre dağıtılmakta.