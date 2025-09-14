Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası para ödülü

Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvalarından biri olan EuroBasket 2025, milli takımların yoğun rekabetine sahne olurken para ödülleri ise merak ediliyor. EuroBasket şampiyonu kazanacağı para ödülü, ödül havuzu ve primler araştırılıyor. Kazanılan ödüller federasyonlara da katkı sağlıyor.

Dört ülkede düzenlenen EuroBasket 2025, NBA yıldızlarının milli formalar altında Avrupa izleyicisinin karşısına geçmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Şampiyonun belli olmasına saatler kala "EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor?" merak ediliyor. 

EUROBASKET ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANIYOR?

EuroBasket 2025'te şampiyon olan milli takımın federasyonu, turnuvanın zirvesinde yer almanın getirdiği prestijin yanı sıra önemli bir mali destek elde ediyor.

FIBA'nın sponsorluk anlaşmaları, bilet satışları ve medya gelirleri gibi kaynaklardan oluşan ödül sistemi, federasyonlara yönelik olarak tasarlanmış olup, bu ödemeler turnuva sonrası nihai sıralamaya göre hesaplanıyor.

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası para ödülü - 1. Resim

Tahmini ödemeler önceki yıllara dayalı olsa da 2025 Avrupa Şampiyonasına artan ilgi nedeniyle rakamların biraz daha yüksek olabileceği öngörülüyor. 

Para ödülü federasyonların  altyapı geliştirme, genç yetenekleri destekleme ve uluslararası turnuvalara hazırlık gibi alanlarda harcama yapmasını teşvik ediyor. 

FIBA’nın EuroBasket 2025 için ayırdığı toplam ödül havuzuna dair resmi bir açıklama bulunmasa da önceki yıllara göre bazı tahminler yürütülüyor. Buna göre şampiyona 1 milyon euroya yakın veya daha fazla bir para ödülü verilmesi bekleniyor.

EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası para ödülü - 2. Resim

2025 EUROBASKET PARA ÖDÜLÜ!

EuroBasket’in bir benzeri olan NBA ve UEFA gibi organizasyonlarla karşılaştırıldığında ödül sistemi oldukça mütevazı kalıyor. Özellikle FIBA’nın nakit dağıtımı sembolik düzeyde olup, esas maddi getiriler sponsorluk gelirleri, resmi görünürlük ve altyapı yatırımlarından geliyor. 

Tahmini olarak 2025 EuroBasket para ödülü şu şekilde olabilir:

SıralamaTahmini Para Ödülü
Şampiyon1.000.000 €+
İkincilik500.000 € - 800.000 €
Üçüncülük400.000 € - 600.000 €
4. ila 8. sıra100.000 € - 300.000 €
Grup Aşaması Çıkış50.000 € - 100.000 €

FIBA para ödüllerini oyunculara değil, federasyonlara dağıtıyor.

EUROBASKET 2025'İN TOPLAM ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

EuroBasket 2025'te merkezi bir ödül havuzu bulunmuyor. Ödemeler federasyonlara sıralamaya göre dağıtılmakta. 

Euroya geçiş kararı komşuyu ayaklandırdı! Protestolar sokağa taştı
