Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?

Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Almanya&#039;yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?
EuroBasket, Türkiye, Almanya, Basketbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, EuroBasket 2025 finalinde Almanya’yı yenerse ederse ne kadar para ödülü elde edecek merak ediliyor. Resmi bir ödül havuzu olmasa da geçmiş benzer turnuvalardan yola çıkarak tahmini rakamlar üzerinde duruluyor. İşte, Türkiye Almanya basketbol maçı mağlubiyet ve galibiyet durumunda elde edilecek para ödülü detayları..

EuroBasket 2025’te Türkiye yenilgi almadan finale yükseldi. Finalde ise Almanya ile karşılaşacak. Maçı kazanmak prestijin yanı sıra federasyona finansal anlamda katkı sağlayacak. Peki Türkiye Almanya’yı yenerse ne kadar para ödülü alacak? 

TÜRKİYE ALMANYA'YI YENERSE NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANACAK?

EuroBasket 2025 için FIBA tarafından resmi bir merkezi ödül havuzu açıklanmadı. Ancak tahminlere göre şampiyon federasyona verilebilecek ödül 1 milyon Euro ve üzerine yakın bir tutarda olabilir.

İkinci sıraya verilecek ödül 500.000 - 800.000 Euro, üçüncülük için 400.000 - 600.000 Euro gibi değerler tahmin ediliyor. 

FIBA, resmi bir açıklama yapmasa da, bu ödemeler turnuva sonrası nihai sıralamaya göre hesaplanıyor ve federasyonların altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi teşvik ediliyor.

Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak? - 1. Resim

TÜRKİYE ALMANYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Finali kaybetmesi durumunda Türkiye, ikinci sırada yer alırsa tahmini olarak 500.000 - 800.000 Euro federasyon ödülü alabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ne evinde ne de ofisinde! Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan 15 Eylül planı ortaya çıktıGaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerGaziantep-Kocaelispor maçı saat değişti! Gaziantep-Kocaeli kaçı saat kaçta, hangi kanalda?Next Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımları - HaberlerNext Sosyal nasıl indirilir? İşte hesap oluşturma adımlarıAmedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerAmedspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacakKayserispor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - HaberlerKayserispor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?EuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası para ödülü - HaberlerEuroBasket şampiyonu ne kadar kazanıyor? 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası para ödülüCanelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı? - HaberlerCanelo Álvarez - Terence Crawford maçını kim kazandı?
Sonraki Haber Yükleniyor...