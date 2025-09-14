Türkiye Almanya'yı yenerse ne kadar para ödülü kazanacak?

EuroBasket 2025’te Türkiye yenilgi almadan finale yükseldi. Finalde ise Almanya ile karşılaşacak. Maçı kazanmak prestijin yanı sıra federasyona finansal anlamda katkı sağlayacak. Peki Türkiye Almanya’yı yenerse ne kadar para ödülü alacak?

TÜRKİYE ALMANYA'YI YENERSE NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANACAK?

EuroBasket 2025 için FIBA tarafından resmi bir merkezi ödül havuzu açıklanmadı. Ancak tahminlere göre şampiyon federasyona verilebilecek ödül 1 milyon Euro ve üzerine yakın bir tutarda olabilir.

İkinci sıraya verilecek ödül 500.000 - 800.000 Euro, üçüncülük için 400.000 - 600.000 Euro gibi değerler tahmin ediliyor.

FIBA, resmi bir açıklama yapmasa da, bu ödemeler turnuva sonrası nihai sıralamaya göre hesaplanıyor ve federasyonların altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi teşvik ediliyor.

TÜRKİYE ALMANYA'YA YENİLİRSE NE OLUR?

Finali kaybetmesi durumunda Türkiye, ikinci sırada yer alırsa tahmini olarak 500.000 - 800.000 Euro federasyon ödülü alabilir.