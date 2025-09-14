İsrail askerleri Oscar’lı yönetmen Basel Adra’nın evine bastı! Çok sayıda yaralı var

Filistinli yönetmen Basel Adra, Cumartesi günü Batı Şeria’daki evine İsrail askerlerinin baskın düzenlediğini duyurdu.

'EVİMİ ARADILAR, EŞİME NEREDE OLDUĞUMU SORDULAR'

Adra, baskın sırasında askerlerin eşi Suha’ya kendisinin nerede olduğunu sorduğunu ve cep telefonunu aradıklarını söyledi. Yönetmenin verdiği bilgiye göre, baskın sırasında evde çiftin dokuz aylık bebekleri de bulunuyordu.

İsrail ordusu baskınından kısa süre önce, İsrailli yerleşimciler Adra’nın yaşadığı köye saldırdı ve iki erkek kardeşiyle bir kuzeni yaralandı.

Adra, yaralı aile üyelerini hastaneye götürdüğü sırada evine baskın yapıldığını öğrendiğini açıkladı.

'NO OTHER LAND' FİLMİNİN ARKASINDAKİ İSİM

Basel Adra, İsrail ve Filistin ortak yapımı olan No Other Land filminin dört yönetmeninden biri. Film, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki Masafer Yatta bölgesini yıkma planlarına karşı, bölge halkının mücadelesini konu alıyor.

Filmin diğer yönetmeni Yuval Abraham, yaşananları şöyle değerlendirdi:

“Bugün köyde yaşananlar, defalarca gördüğümüz bir dinamiğin tekrarı. Önce yerleşimciler bir Filistin köyüne saldırıyor, ardından ordu gelip Filistinlilere yöneliyor.”

'BİZİ KORKUTMAK İÇİN KURULMUŞ BİR SİSTEM' Basel Adra, baskını “korkunç” olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Yerleşimcileri çekiyor olsanız bile, ordu gelip sizi kovalıyor, evinizi arıyor. Bütün sistem bizi saldırmak, korkutmak, çok korkutmak için kurulmuş.”

İSRAİL YERLEŞİMLERİ GENİŞLİYOR

İsrail, Batı Şeria’da 1967’den bu yana askeri yönetimi sürdürüyor. Bölgedeki yerleşimlerin sayısı 100’ü aşarken, bu alanlarda 500 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerin genişletilmesine yönelik bir planı onayladı. Maale Adumim yerleşimini ziyaret eden Netanyahu, “Filistin devleti kurulmayacak” açıklamasında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı, geçtiğimiz yıl aldığı kararda İsrail’in bu bölgelerdeki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini bildirmişti.

Adra’nın memleketi olan Masafer Yatta, 1980’lerde İsrail ordusu tarafından “canlı ateş eğitim bölgesi” ilan edildi. Bu karara rağmen yaklaşık 1.000 kişi bölgede yaşamayı sürdürdü. Ancak İsrail askerleri sık sık bölgeye girerek evleri, çadırları, su altyapısını ve zeytinlikleri yıkıyor.

BATI ŞERİA'DA TANSİYON YÜKSELDİ

7 Ekim 2023’te başlayan Gazze işgalinin ardından İsrail, Batı Şeria’da geniş çaplı askeri operasyonlar başlattı.