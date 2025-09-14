Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı!

NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Polonya’ya yönelik Rus İHA saldırısında şoke eden bir detay ortaya çıktı. Sky News’in aktardığına göre, düşürülen “Herbera” tipi Rus insansız hava araçlarının enkazında İran menşeli GPS karıştırma önleyici cihazlar bulundu.

Polonya’da keşfedilen bir Rus insansız hava aracında İran yapımı gelişmiş elektronik savaş ekipmanı bulundu.

Sky News tarafından yayınlanan analiz ve görüntülere göre, Rusya tarafından kullanılan bu İHA’larda İran menşeli anti-parazit GNSS antenleri yer alıyor.

TALLYSMAN CRPA ANTENİYLE DONATILMIŞ

Polonya'nın Olesno bölgesinde bir tarlada bulunan Herbera tipi İHA’nın, Tallysman üretimi dört kanallı Kontrollü Alım Desen Anteni (CRPA) ile donatıldığı ileri sürüldü. 

Söz konusu anten, sinyal yönünü tespit ederek sahte GPS sinyallerini filtreleme yeteneğine sahip.

CRPA teknolojisi sayesinde bu tür sistemler elektronik karıştırma saldırılarına karşı daha dirençli hale geldi. Analistlere göre, dört kanallı bir antenin etkisiz hale getirilebilmesi için en az beş ayrı ve koordineli parazit kaynağına ihtiyaç duyuluyor.

Bulgu, yalnızca Polonya’yı değil; Almanya, Fransa, Hollanda, Litvanya ve Letonya’da da güvenlik alarmına neden oldu.

NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı! - 1. Resim

MENZİLİ 700 KİLOMETREYE ÇIKARTILDI

Sky News'in aktardığı bilgiye göre, Rusya söz konusu Herbera İHA’larını ek yakıt tanklarıyla modifiye ederek menzillerini yaklaşık 700 kilometreye kadar çıkardı. Bu sayede Belarus ve Ukrayna üzerinden havalanan İHA’ların Polonya'nın doğusuna ulaşabildiği ifade edildi.

HEM TUZAK, HEM SALDIRI ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Herbera İHA’ları genellikle tuzak platformlar olarak bilinse de, aynı zamanda keşif ve saldırı kabiliyeti bulunan FPV sistemleriyle de entegre edilebiliyor. Polonya ve Ukrayna topraklarında ele geçirilen bazı modellerin, Çin üretimi optik yükler, stabilize montajlar ve MESH iletişim sistemleriyle donatıldığı kaydedildi.

NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı! - 2. Resim

AYNI SİSTEM DAHA ÖNCE SHAHED-236'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Tallysman antenlerin, daha önce İran yapımı Shahed-236 kamikaze drone’larında da tespit edilmişti.

Sky News’e göre, Rusya veya Çin üretimi daha gelişmiş 12 ya da 16 kanallı CRPA sistemleri de mevcut. Ancak bu tür gelişmiş antenlerin yüksek maliyetli olması nedeniyle, İran versiyonları genellikle tek kullanımlık sistemlerde tercih ediliyor.

NATO HAVA GÜCÜ MÜDAHALE ETTİ

Polonya’ya 10 Eylül’de düzenlenen geniş çaplı İHA saldırısında yaklaşık 20 Rus drone, hava sahasını ihlal etti.  NATO kapsamında görev yapan Polonya ve Hollanda'ya ait F-35 savaş uçaklarının müdahalesiyle çok sayıda İHA imha edildi. Hollanda jetleri, ay başında Poznań yakınlarındaki Krzesiny Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

Kaynak: Dış Haberler

Bunu yapıyorsanız hemen bırakın! Uzmanından hayati uyarı: Bir anda çökebilirsiniz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akıllara durgunluk veren olay! Ruhunu 36 bine sattı, oyuncak ve konser bileti aldı - DünyaRuhunu 36 bine sattı, oyuncak ve konser bileti aldıEuroya geçiş kararı komşuyu ayaklandırdı! Protestolar sokağa taştı - DünyaEuroya geçiş kararı komşuyu ayaklandırdı!Japonya semalarında dehşet: 135 yolcu taşıyan uçakta yangın çıktı! - Dünya135 yolcu taşıyan uçakta yangın çıktı!Charlie Kirk cinayeti sonrası bomba ifşa: Trump’ın aracı bile dinlenmiş! - DünyaTrump’ın aracı bile dinlenmiş!Amerikan medyasından çarpıcı iddia: Rubio İsrail'de, Netanyahu ile Filistin topraklarının ilhakını görüşecek - DünyaAmerikan medyasından çarpıcı iddia: Rubio İsrail'de, Netanyahu ile Filistin topraklarının ilhakını görüşecekABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok - DünyaABD F-35'leri gönderdi! Karayipler'de kartellere taviz yok
Sonraki Haber Yükleniyor...