NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı!

Polonya’da keşfedilen bir Rus insansız hava aracında İran yapımı gelişmiş elektronik savaş ekipmanı bulundu.

Sky News tarafından yayınlanan analiz ve görüntülere göre, Rusya tarafından kullanılan bu İHA’larda İran menşeli anti-parazit GNSS antenleri yer alıyor.

TALLYSMAN CRPA ANTENİYLE DONATILMIŞ

Polonya'nın Olesno bölgesinde bir tarlada bulunan Herbera tipi İHA’nın, Tallysman üretimi dört kanallı Kontrollü Alım Desen Anteni (CRPA) ile donatıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu anten, sinyal yönünü tespit ederek sahte GPS sinyallerini filtreleme yeteneğine sahip.

CRPA teknolojisi sayesinde bu tür sistemler elektronik karıştırma saldırılarına karşı daha dirençli hale geldi. Analistlere göre, dört kanallı bir antenin etkisiz hale getirilebilmesi için en az beş ayrı ve koordineli parazit kaynağına ihtiyaç duyuluyor.

Bulgu, yalnızca Polonya’yı değil; Almanya, Fransa, Hollanda, Litvanya ve Letonya’da da güvenlik alarmına neden oldu.

MENZİLİ 700 KİLOMETREYE ÇIKARTILDI

Sky News'in aktardığı bilgiye göre, Rusya söz konusu Herbera İHA’larını ek yakıt tanklarıyla modifiye ederek menzillerini yaklaşık 700 kilometreye kadar çıkardı. Bu sayede Belarus ve Ukrayna üzerinden havalanan İHA’ların Polonya'nın doğusuna ulaşabildiği ifade edildi.

İlgili Haber NATO alarmda! Rutte: Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız

HEM TUZAK, HEM SALDIRI ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Herbera İHA’ları genellikle tuzak platformlar olarak bilinse de, aynı zamanda keşif ve saldırı kabiliyeti bulunan FPV sistemleriyle de entegre edilebiliyor. Polonya ve Ukrayna topraklarında ele geçirilen bazı modellerin, Çin üretimi optik yükler, stabilize montajlar ve MESH iletişim sistemleriyle donatıldığı kaydedildi.

AYNI SİSTEM DAHA ÖNCE SHAHED-236'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Tallysman antenlerin, daha önce İran yapımı Shahed-236 kamikaze drone’larında da tespit edilmişti.

Sky News’e göre, Rusya veya Çin üretimi daha gelişmiş 12 ya da 16 kanallı CRPA sistemleri de mevcut. Ancak bu tür gelişmiş antenlerin yüksek maliyetli olması nedeniyle, İran versiyonları genellikle tek kullanımlık sistemlerde tercih ediliyor.

NATO HAVA GÜCÜ MÜDAHALE ETTİ

Polonya’ya 10 Eylül’de düzenlenen geniş çaplı İHA saldırısında yaklaşık 20 Rus drone, hava sahasını ihlal etti. NATO kapsamında görev yapan Polonya ve Hollanda'ya ait F-35 savaş uçaklarının müdahalesiyle çok sayıda İHA imha edildi. Hollanda jetleri, ay başında Poznań yakınlarındaki Krzesiny Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.