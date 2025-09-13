NATO alarmda! Rutte: Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız
Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın geliştirdiği yeni füze sistemlerinin Lahey, Madrid ve Lüksemburg gibi başkentleri vurabilecek kapasiteye ulaştığını belirterek, “Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız” dedi. NATO, Doğu Nöbetçisi Operasyonu’nu başlattığını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sistemlerinin Avrupa'nın kalbini hedef alabilecek menzile ulaştığını belirtti. Rutte, "Hepimiz doğrudan Rus tehdidi altındayız" dedi.
"LAHEY, MADRİD VE LÜKSEMBURG HEDEFTE"
Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Rutte, Rusya'nın son teknoloji füze sistemlerinin Lahey, Madrid ve Lüksemburg gibi Avrupa başkentlerini vurabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. NATO’nun güvenlik mimarisinin doğrudan tehdit altında olduğunu söyleyen Rutte, bu durumun tüm üye ülkeler için "alarm seviyesi" anlamına geldiğini dile getirdi.
"DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRİYORUZ"
NATO, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlali sonrası, doğu kanadındaki savunmasını güçlendirmek üzere “Doğu Nöbetçisi” (Eastern Sentry) adlı yeni bir askeri harekat başlatmıştı.
Rutte, “Bu pervasız ve kabul edilemez bir davranış. Rus İHA’larının müttefik hava sahasını ihlal etmesine izin veremeyiz” şeklinde konuştu.
Operasyon kapsamında Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkeden askeri kaynakların seferber edileceği açıklandı. Rutte, özellikle İHA tehditlerine karşı özel yeteneklerin devreye alınacağını bildirdi.
POLONYA VE LETONYA HAVA SAHALARINI KAPATTI
Polonya, Slovakya’dan Litvanya’ya uzanan doğu sınırında 9 Aralık’a kadar uçuşa yasak bölge ilan etti. Letonya ise Belarus ve Rusya sınırları boyunca hava sahasını tamamen kapattı.
Aynı zamanda Varşova yönetimi, Rusya ile Belarus’un düzenlediği Zapad askeri tatbikatını gerekçe göstererek Belarus ile sınır geçişlerini kapattı.
RUSYA: İHA'LAR KAZARA GİRDİ
Kremlin, düşürülen İHA’ların Polonya’yı hedef almadığını ve muhtemelen kazara sınırı geçtiğini açıkladı. Ancak Avrupa’daki NATO güçleri bu açıklamaları reddederek olayın "Rus saldırısı" olduğunu ileri sürdü. NATO, bu gelişmeyi savaş hazırlığını yoğunlaştırmak için bir fırsata dönüştürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Polonya’yı “çatışmacı adımlar” nedeniyle uyardı.
FRANSA VE ALMANYA'DAN JET TAKVİYESİ
ABD’li General Alexus Grynkewich’in komutası altındaki NATO Avrupa Kuvvetleri, operasyonun derhal başlamasını emretti. Fransa, Polonya’ya üç Rafale savaş uçağı gönderdi. Almanya ise Eurofighter müfrezesini iki uçaktan dörde çıkardı ve görev süresini 31 Aralık’a kadar uzattı.
BERLİN:19. YAPTIRIM PAKETİ İÇİN BASKI YAPACAĞIZ
Almanya Savunma Bakanlığı, Polonya’daki “hava polisliği” görevini yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’in AB içinde yeni bir yaptırım paketi için baskı yapacağını söyledi.
Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, "Ukrayna’daki insansız hava araçları NATO topraklarını tehdit ediyorsa, Kiev’in onayıyla bu araçları etkisiz hale getirmek mümkün olmalıdır" diyerek doğrudan müdahale çağrısı yaptı.