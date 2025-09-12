Türkiye NATO’nun hava köprüsü oldu! "Bölgesel güvenliğin anahtarı"

Türkiye, NATO ile hava savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Konya Hava Üssü'nde gerçekleştirilen NEXUS ACE tatbikatında, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçakları ve E-7T havadan erken ihbar ve kontrol uçakları, NATO'nun AWACS (Hava Uyarı ve Kontrol Sistemi) uçaklarıyla ortak bir operasyonel senaryo icra etti.

NATO’nun Ramstein merkezli Hava Komutanlığı (AIRCOM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Konya Hava Üssü'nden NEXUS ACE eğitim tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi ve bölgedeki müttefiklerin uyumunu ve operasyonel hazırlığını güçlendirdi."

Açıklamada ayrıca, tatbikatın Tailored Assurance Measures for Türkiye (TAM-T) misyonunun bir parçası olduğu ve katılan unsurlar için benzersiz entegrasyon fırsatları sunduğu belirtildi.

KONYA, NATO'NUN OPERASYONEL MERKEZİ HALİNE GELDİ

NATO tarafından “zorlu ve gerçekçi bir operasyonel ortam” olarak tanımlanan tatbikat, birlikte çalışabilirlik, komuta-kontrol ve hava sahası koordinasyonunun test edildiği çok katmanlı bir operasyon senaryosu içerdi.

TÜRKİYE, NATO'NUN HAVA KÖPRÜSÜ OLDU

Tatbikat, Türkiye için Özel Güvence Tedbirleri (TAM-T) misyonunun önemli bir parçası olarak değerlendirildi. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından yürütülen faaliyetler, Türkiye'nin bölgesel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

NEXUS ACE tatbikatı kapsamında: Gerçek zamanlı komuta-kontrol entegrasyonu sağlandı, Koordineli hava operasyonları yürütüldü, Zorlu ve gerçekçi senaryolarla müttefikler arası birlikte çalışabilirlik test edildi.

'OPERASYONEL HAZIRLIK ZİRVEDE'

NATO yetkilileri, tatbikatla ilgili yaptıkları değerlendirmede, müttefikler arasındaki uyumun artırıldığını ve değişen güvenlik tehditlerine karşı hazırlık seviyesinin güçlendirildiğini vurguladı.

Tatbikata ilişkin görüntülerde, NATO AWACS uçaklarının Türk F-16'larıyla ortak uçuş icra ettiği ve komuta merkezleriyle eş zamanlı bağlantı kurulduğu görüldü.