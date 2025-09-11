Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem > "Asıl hedef Katar değil Türkiye'ydi" iddiası! NATO detayı geri adım attırdı

"Asıl hedef Katar değil Türkiye'ydi" iddiası! NATO detayı geri adım attırdı

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Dış Haberler

İsrail basını, Tel Aviv'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine yönelik saldırısından önce asıl hedefin Türkiye'de olduğunu öne sürdü. İsrail'in Türkiye'nin NATO üyesi olmasından dolayı geri adım atarak Doha'yı hedef olarak seçtiği iddia edildi.

DIŞ HABERLER - İsrail, Doha'daki bombardıman öncesi Türkiye'de bir noktaya saldırmayı düşündü ancak Türkiye'nin NATO üyeliği nedeniyle siyasi ve ekonomik tepki görmekten korktuğu için Katar'ı tercih ettiği ileri sürüldü.

"İLK HEDEF KATAR DEĞİL TÜRKİYE'YDİ"

İsrail devlet televizyonu Kann'ın haberine göre; Tel Aviv yönetiminin asıl hedefi Doha'dan önce Türkiye'deki hedefleri vurmaktı. 

Öte yandan Lübnan gazetesi El Ahbar'ın Mısır kaynaklarına dayandırdığı haberde Hamas'a yönelik saldırının ilk adresinin Türkiye olduğunu ileri sürdü.

NATO ENGELİ!

Rapora göre Netanyahu hükümeti, Trump yönetiminin Türkiye'nin NATO üyeliği nedeniyle orada böyle bir adım atamayacağını ancak Katar konusunda meseleyi kolaylıkla halledebileceğini düşündüğü için Katar'ı hedef aldı. 

OPERASYONUN DETAYLARI BİLİNMİYOR 

Söz konusu iddialarda, Türkiye'de planlanan operasyonun zamanlamasına dair ayrıntıya yer verilmedi.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
