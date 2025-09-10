Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu'dan Katar'a bir tehdit daha: Körfez'e saldırılar sürecek

Netanyahu'dan Katar'a bir tehdit daha: Körfez'e saldırılar sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmesi gerektiğini söyledi ve Körfez ülkesine yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

DIŞ HABERLER - İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine yönelik saldırısının ardından Tel Aviv yönetiminden yeni tehdit açıklaması geldi. 

Başbakan Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmesi gerektiğini söyledi ve Körfez ülkesine yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

"YA SINIR DIŞI EDİN YA DA VURACAĞIZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan video konuşmasında Netanyahu, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldıracakları tehdidini savurdu.

7 EKİM'İ BAHANE ETTİ

Katar ve Hamas yetkililerinin bulunduğu tüm ülkelere seslendiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim 2023’teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek Doha'ya düzenledikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı.

Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek gerçekleştirdikleri saldırı nedeniyle dünyanın dört bir tarafından İsrail'e yönelik kınamalara değinen Netanyahu, "Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar." dedi.

DOHA'DA HAMAS HEYETİ HEDEF ALINMIŞTI

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

