Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye ile Katar arasında üst düzey temas! İsrail saldırıları 'barbarlık' olarak nitelendirildi

Türkiye ile Katar arasında üst düzey temas! İsrail saldırıları 'barbarlık' olarak nitelendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye ile Katar arasında üst düzey temas! İsrail saldırıları &#039;barbarlık&#039; olarak nitelendirildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile görüştü. Kurtulmuş, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını barbarlık olarak nitelendirerek, İsrail'in sınır tanımadığını, bütün ülkelere karşı saldırgan bir tavır içerisinde olacağını gösteren çok açık bir uyarı olduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Ghanim ile görüşmesinde, Netanyahu ve çetesinin Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan menfur saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, Türk halkı olarak, bütün imkanlarla dost ve kardeş Katar halkının yanında olduklarını, her türlü platformda Katar'ı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye ile Katar arasında üst düzey temas! İsrail saldırıları 'barbarlık' olarak nitelendirildi - 1. Resim

"AÇIK BİR BARBARLIK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Doha'daki saldırısının, uluslararası hukukun, sözleşmelerin ve kuralların ihlali olan açık bir saldırganlık ve barbarlık olduğunu vurgulayarak, bu saldırının aynı zamanda bölge ülkeleri ve İslam dünyası için siyonist İsrail'in sınır tanımadığını, bütün ülkelere karşı saldırgan bir tavır içerisinde olacağını gösteren çok açık bir uyarı olduğunu belirtti.

İsrail'in bölgede hedef aldığı, bombaladığı, saldırdığı altıncı ülkenin Katar olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, ayrıca bu saldırının ABD'nin koruma şemsiyesinin hiçbir anlamının olmadığını da gösterdiğine de dikkati çekti.

Kurtulmuş, bölge ülkeleri ve İslam dünyasının hiç vakit kaybetmeden her türlü hazırlığı ve ittifakı gerçekleştirmek durumunda olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar'ın Filistin davasına gösterdiği muhteşem destek dolayısıyla tarihe geçtiğini, bu desteğinin asla unutulmayacağını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Vatandaşlar tepki gösterdi! Nesli tehlike altındaki balık zıpkınla vuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY, 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer düzenleyecek - GündemTHY'den 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer!23 şehir için sağanak uyarısı: Meteoroloji'den il il hava tahmini - GündemMeteoroloji'den 23 şehir için sağanak uyarısı!CHP'ye İzmir'de soruşturma! 2 yönetici hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması - Gündem2 yönetici hakkında 'dolandırıcılık' iddiasıYürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştu - GündemYürüme engelli kadının hayali gerçek oldu! Özgürlüğe uçarak kavuştuİl Başkanlığı'na giden Gürsel Tekin, 5 dakikada apar topar ayrıldı! Gelen telefonla yıkıldı - GündemGürsel Tekin gelen telefonla yıkıldı!HÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı! Göklere tam bağımsızlık geliyor - GündemHÜRJET kritik eşiği geçti onayı aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...