İsrail, Yemen'deki Husileri hedef alan hava saldırıları başlattı

Son bir haftada Gazze dışında dört ülke, İsrail’in doğrudan ya da dolaylı saldırılarına sahne oldu.

Tunus, Katar, Yemen ve Libya, doğrudan ya da söylem düzeyinde İsrail’in hedefi haline gelirken, işgalci ordu “Zil Sesleri Operasyonu” adı altında Yemen’deki Husi hedeflerini vurdu.

Saldırıların ardından açıklama yapan Yemen’deki Husi hareketi ise “Hava savunmamız, ülkemize saldırı başlatan İsrail uçaklarıyla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

"HUSİ SÖZCÜSÜ ARANIYOR"

İsrail merkezli Kanal 14'ün haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri, ilk kez Husi sözcüsünün konuşma yaptığı noktayı ve bağlı olduğu askeri kampı vurdu. Aynı saldırıda, İsrail uçakları roket fırlatma platformlarını da hedef aldı.

Reuters ise saldırının Yemen Savunma Bakanlığı binasını da kapsadığını aktardı.

OPERASYONA ÖZEL İSİM BULDULAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarının adını "Zil Sesleri Operrasyonu" olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Gallant, " İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdidi, ne kadar uzak olursa olsun, vurmaya kararlıyız. Husilere yeniden Yemen genelinde bir darbe daha indirdik. Sana başta olmak üzere birçok kentte askeri kamplar ve Husi medya ağı hedef alındı" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET YERLEŞKESİ VURULDU

El-Cuf bölgesindeki El-Hazm kentinde yer alan hükümet yerleşkesinin vuruldu. Husi kaynaklarına göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

Al Mayadeen televizyonu, saldırıların sadece askeri noktalarla sınırlı kalmadığını, başkent Sana’nın güneybatısındaki Altmış Sokak'ta özel bir tıbbi istasyonun da hedef alındığını duyurdu.

HUSİLER: SİYONİST SALDIRININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ENGELLEDİK

Husi Ensarullah Hareketi Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Siyonist saldırının büyük bir kısmını hava savunma sistemlerimizle püskürtmeyi başardık” dedi.

Sözcü, hedef alınan noktalarda bazı zayiatlar olduğunu ancak saldırının planlandığı ölçekte başarıya ulaşmadığını savundu. Açıklamada, “Bu saldırılar Gazze’ye olan desteğimizi durdurmayacak. Misilleme hakkımız saklıdır” ifadeleri yer aldı.