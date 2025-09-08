Yemen’den fırlatılan İHA, İsrail’in nükleer kalbine yöneldi! Peş peşe alarm ziller çalıyor

Yemen'den fırlatılan ikinci bir Husi insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Dimona bölgesinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Olay, bölgedeki nükleer tesis yakınlarında yaşandı.

SİRENLER DİMONA'DA ÇALDI

İsrail ordusu Pazartesi günü Yemen’den fırlatıldığı bildirilen bir Husi İHA’sının Dimona kenti yakınlarında hava saldırısı sirenlerini tetiklediğini duyurdu.

Dimona, İsrail’in nükleer araştırma merkezine ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik öneme sahip bölgelerden biri olarak biliniyor.

RAMON HAVAALANI YAKININDA ÖNLEME

İşgalci ordusu ayrıca, olaydan önce Ramon Havaalanı yakınlarında başka bir İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından başarıyla düşürüldüğünü açıkladı.

Söz konusu insansız hava aracı, önceki gün düzenlenen saldırıda yaralanmalara ve bazı binalarda hasara yol açan Husi İHA’larına benzerlik gösterdi.

Son dönemde Yemen merkezli Husi milisleri, İsrail’e yönelik uzun menzilli insansız hava araçlarıyla düzenledikleri saldırıları artırmış durumda. Özellikle Eilat ve Negev bölgeleri, hedef alınan yerleşim yerleri arasında öne çıkıyor.

YARALILAR VE HASAR

İsrail ordusu, önceki saldırılarda birkaç kişinin yaralandığını ve altyapı ile bazı binaların hasar gördüğünü duyurdu. Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.