Husiler, İsrail'in Ramon Havalimanı'nı vurdu! Yüzlerce yerleşimci sığınaklara akın etti

Yemen’deki Ensarullah hareketi (Husiler), İsrail’in geçen ay düzenlediği hava saldırısıyla öldürdüğü liderleri Mahdi el-Meşat’ın ardından misillemeye başladı. Husi kaynakları, İsrail'in güneyindeki "Ramon" Uluslararası Havalimanı’nın, intihar tipi insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

İSRAİL: ÜÇ İHA'YI ÖNLEDİK

İsrail ordusu ise Pazar günü yaptığı açıklamada, Yemen’den fırlatılan üç İHA’nın hava kuvvetleri tarafından engellendiğini iddia etti.

Açıklamada, iki İHA’nın İsrail hava sahasına girmeden vurulduğu, üçüncü İHA’nın akıbetinin netleşmediği ifade edildi.

HUSİLER: HEDEFLERİMİZ NET, SALDIRILAR SÜRECEK

Husiler saldırının Mahdi el-Meşat’a yönelik suikastın "doğrudan karşılığı" olduğunu duyurmuştu. İsrail topraklarına yapılan saldırıların sadece başlangıç olduğu duyuran kaynaklar, saldırıların artarak süreceği mesajını verdi.

RAMON HAVALİMANI İLK KEZ HEDEFTE DEĞİL

İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı, daha önce de füze ve İHA saldırılarında hedef alınmıştı. Bölge halkı saldırı sonrası sığınaklara yönlendirildi. Yetkililer olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.