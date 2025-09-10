İsrailli bakanlara Avrupa kapıları kapatıldı: İspanya, Gazze’ye BM askeri gönderilsin dedi!

İsrail kamu yayıncısı KAN, Hollanda'nın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Schengen Bölgesi'ne girişini yasakladığını duyurdu.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, Hollanda'nın Çarşamba günü iki İsrailli bakanı, Filistinlilere karşı şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiğini iletildi.

Habere göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 25 Avrupa Birliği ülkesi ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşan Schengen Bölgesi'ne girişten men edildi.

SCHENGEN YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Schengen yasağı, Ben-Gvir ve Smotrich'in Avrupa'nın büyük bir bölümünü kapsayan serbest dolaşım alanına girişini engelliyor. Diğer Avrupa ülkeleri tarafından da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

İSPANYOL VEKİLDEN GAZZE İÇİN BM ONAYLI ASKERİ MÜDAHALE ÇAĞRISI

İspanya'da sol koalisyonun küçük ortağı Compromis partisinden milletvekili Alberto Ibanez, Gazze'deki durum karşısında çok uluslu bir koalisyonla bölgeye asker gönderilmesi için hükümetin Birleşmiş Milletler'den (BM) izin talep etmesini önerdi.

"KATLEDİLEN BİR HALKI SAVUNMAK İÇİN YASAL ÇERÇEVEDE MÜDAHALE ŞART"

İspanyol milletvekili Alberto Ibanez, Meclis'te yaptığı açıklamada, "Dünyanın birçok bölgesinde çok uluslu ordular, çocukları ve masum insanları savunmak için görev yapıyor. İspanya'nın da BM'den izin alması ve bunu yasal çerçeve içinde yapması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Ibanez, farklı devletlerden oluşan bir koalisyonun Gazze’ye giderek "katledilen bir halkı savunabileceğini" söyledi.

"KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA KORUMA SAĞLANMALI"

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırılara da değinen Ibanez, "Gazze'de insani yardım koridoru açmak için hayatlarını riske atan insanlara İspanyol hükümetinin ve ordusunun güvenlik ve güvence sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERİ KOALİSYON İÇİNDE HENÜZ GÜNDEME GELMEDİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Ibanez'in BM onaylı çok uluslu müdahale önerisi, yalnızca Compromis partisi içinde değerlendirildi ve henüz koalisyonun tamamı tarafından gündeme alınmadı.

NE OLMUŞTU?

İspanya’nın, İsrail’in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak aldığı 9 maddelik yaptırım kararları, iki ülke arasındaki diplomatik krizi tırmandırdı.

Karşılıklı olarak bazı bakanlara ülkeye giriş yasağı getirilirken, İspanya’nın Tel Aviv Büyükelçisi de istişare için Madrid’e çağrılmıştı.