AB’den İsrail’e darbe üstüne darbe! Destekler askıya alındı, anlaşmalar donduruldu

Gazze’de açlık ve bombardıman can alırken, Avrupa Birliği İsrail’in Katar’daki saldırısının ardından harekete geçti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de yaptığı açıklamada İsrail’e karşı uygulanacak çok yönlü yaptırımlar paketini duyurdu.

"İsrail'e olan ikili desteğimizi askıya alacağız" diyen von der Leyen, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki mevcut ticaret ortaklığının da kısmi olarak askıya alınacağını açıkladı.

ORTAKLIK ANLAŞMASI ASKIYA ALINIYOR Von der Leyen, "Ticaretle ilgili konularda İsrail ile olan ortaklık anlaşmasının kısmi askıya alınmasını teklif edeceğiz" diyerek, AB-İsrail ekonomik ilişkilerinde kritik bir kırılmanın sinyalini verdi. BAKANLARA YAPTIRIM HAZIRLIĞI İsrail hükümetindeki bazı isimlere yönelik de adımlar planlanıyor. Von der Leyen, "İsrail'deki aşırı bakanlara yaptırımlar önereceğiz" ifadesiyle doğrudan isim vermeden hedefe sert mesaj gönderdi. GAZZE MESAJI: BU DURMALI! Gazze’deki insani kriz hakkında da konuşan von der Leyen, "İnsan yapımı kıtlık asla bir savaş silahı olarak kullanılamaz. Bu durmalı" dedi.

RUSYA SINIRINA DRONE DUVARI KURULACAK

AB’nin savunma stratejileri de gündemdeydi. Von der Leyen, "Rusya ile sınırı olan AB ülkelerinin gerçek zamanlı gözetimini iyileştirmek için bir 'Doğu Kanadı Gözetimi' programı başlatacağız" açıklamasıyla yeni bir güvenlik hamlesini duyurdu. Ayrıca, "Bir drone duvarı inşa edeceğiz" diyerek teknolojik bir savunma hattı kurulacağını bildirdi.

15'TEN FAZLA ÜLKEDEN KINAMA

Başta Türkiye olmak üzere, Fransa Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin, Yemen gibi 15'den fazla ülke İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadı.

Tepkiler sadece bölgeyle sınırlı kalmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da sert bir açıklamayla İsrail’i hedef aldı.

Bakanlık açıklamasında, "Rusya, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ağır bir ihlali olarak görüyor" ifadesini kullandı.