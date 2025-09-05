Avrupa Birliği tarihinde bir ilk: 'Gazze’de soykırım var' itirafı!

Avrupa Birliği tarihinde bir ilk yaşandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak tanımladı.

Ribera, Avrupa’nın bu vahşet karşısında tek ses olamamasını ise “Avrupa’nın başarısızlığı” olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera

"GAZZE'DE SOYKIRIM, AVRUPA'NIN SUSKUNLUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Paris’te Sciences Po Üniversitesi’nde konuşan Ribera, “Gazze’deki soykırım, Avrupa şehirlerinde protestolar yayılırken ve 14 BM Güvenlik Konseyi üyesi ateşkes çağrısı yaparken, Avrupa’nın tek sesle hareket edememesini ortaya koyuyor” dedi.

Ribera, bunun sadece Avrupa için değil, tüm dünya için büyük bir sınav olduğunu vurguladı:

“Birlikte hareket etmekte hala zorluk çekmemiz çok sinir bozucu. Ateşkes, sivillerin korunması ve normal hayatın yeniden kurulması için mücadeleyi sürdürmeliyiz.”

İSRAİL: HAMAS'IN SÖZCÜSÜ OLDU

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Ribera, Hamas propagandasının bir ağızlığı haline geldi. Bu temelsiz iddiaları şiddetle kınıyoruz.”

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda, Gazze’de 63 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bölgede altyapı büyük ölçüde yıkılırken, açlık ve kitlesel göç krizi derinleşti. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan soykırım davası ise halen devam ediyor.