Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa Birliği tarihinde bir ilk: 'Gazze’de soykırım var' itirafı!

Avrupa Birliği tarihinde bir ilk: 'Gazze’de soykırım var' itirafı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Avrupa Birliği tarihinde bir ilk: &#039;Gazze’de soykırım var&#039; itirafı!
Avrupa Birliği, Gazze, Soykırım, Avrupa Komisyonu, Protesto, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği tarihinde bir ilk yaşandı! Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını açıkça “soykırım” olarak tanımladı. Paris’te yaptığı konuşmada, Avrupa’nın bu vahşet karşısında tek ses olamamasını “Avrupa’nın başarısızlığı” diye niteleyen Ribera, “Gazze’deki soykırım Avrupa’nın suskunluğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği tarihinde bir ilk yaşandı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak tanımladı.

Ribera, Avrupa’nın bu vahşet karşısında tek ses olamamasını ise “Avrupa’nın başarısızlığı” olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera

"GAZZE'DE SOYKIRIM, AVRUPA'NIN SUSKUNLUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Paris’te Sciences Po Üniversitesi’nde konuşan Ribera, “Gazze’deki soykırım, Avrupa şehirlerinde protestolar yayılırken ve 14 BM Güvenlik Konseyi üyesi ateşkes çağrısı yaparken, Avrupa’nın tek sesle hareket edememesini ortaya koyuyor” dedi.

Ribera, bunun sadece Avrupa için değil, tüm dünya için büyük bir sınav olduğunu vurguladı:

“Birlikte hareket etmekte hala zorluk çekmemiz çok sinir bozucu. Ateşkes, sivillerin korunması ve normal hayatın yeniden kurulması için mücadeleyi sürdürmeliyiz.”

İSRAİL: HAMAS'IN SÖZCÜSÜ OLDU

 İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Ribera, Hamas propagandasının bir ağızlığı haline geldi. Bu temelsiz iddiaları şiddetle kınıyoruz.”

GAZZE'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda, Gazze’de 63 binden fazla Filistinli öldürüldü. Bölgede altyapı büyük ölçüde yıkılırken, açlık ve kitlesel göç krizi derinleşti. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açılan soykırım davası ise halen devam ediyor.

Kaynak: Dış Haberler

Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi! Kapılar açıldıDexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi! Kapılar açıldı - DünyaBulgaristan’da Türklere yeni vize dönemi! Kapılar açıldıAlmanya’nın en korunaklı cezaevinden kaçtı, tellerde yakalandı! - DünyaEn korunaklı cezaevinden kaçtı, tellerde yakalandıÜnlü milyarderle isim benzerliği hayatını kabusa çevirdi! ''Ölüm tehditleri alıyorum'' - Dünyaİsim benzerliği hayatını kabusa çevirdi!Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkhov’u görevden aldı - DünyaPutin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerkhov’u görevden aldıKüresel Sumud Filosu Avrupa’yı sallıyor! Meloni koruma vaat etti, işçiler limanları kapatıyor - DünyaKüresel Sumud Filosu'nu İtalya koruyacakABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındı - DünyaJoe Biden yeniden ameliyata alındı!
Sonraki Haber Yükleniyor...