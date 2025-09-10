Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Polonya alev alev! Rus dronları sınırı aştı, havaalanları kapatıldı

Polonya alev alev! Rus dronları sınırı aştı, havaalanları kapatıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Polonya alev alev! Rus dronları sınırı aştı, havaalanları kapatıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni Şahed dron saldırıları bu kez NATO topraklarına taştı! Polonya, hava sahasını ihlal eden İHA’ları düşürdüğünü açıklarken, gece boyunca onlarca Rus dronunun radar görüntüleri ortaya çıktı. ‘Benzeri görülmemiş ihlal’ olarak duyurulan olay sonrası ülke alarm durumuna geçti, kritik havaalanları kapatıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni Şahed dron saldırıları, bu kez NATO sınırlarını da aştı. Polonya, hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.

Gece boyunca Rus yapımı dronların Polonya hava sahasına girdiği açık kaynak verileriyle doğrulandı. Polonya Silahlı Kuvvetleri, “benzeri görülmemiş bir ihlal” yaşandığını ve bazı İHA’ların vurulduğunu açıkladı. Radarlarda onlarca nesnenin tespit edildiği bildirildi.

Başbakan Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Savunma Bakanı Wladysław Kosiniak-Kamysz ile sürekli temas halinde olduğunu, ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye bilgi verdiğini açıkladı. Tusk, hükümeti sabah saatlerinde olağanüstü toplantıya çağırdı.

Polonya alev alev! Rus dronları sınırı aştı, havaalanları kapatıldı - 1. Resim

HAVAALANLARI KAPATILDI

Varşova Chopin, Modlin, Lublin ve Rzeszów dahil olmak üzere büyük havalimanları “planlanmamış askeri faaliyet” nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Rzeszów-Jasionka Havaalanı’nın kapanması özellikle dikkat çekti; zira burası Ukrayna’ya Batı silah ve mühimmatının aktarıldığı kritik lojistik merkez konumunda.

NATO VE ABD'DEN UYARI GELDİ

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, NATO komutasıyla sürekli temas halinde olduklarını belirtti. ABD’li Senatör Dick Durbin, Rusya’nın bu ihlallerle NATO’nun kararlılığını test ettiğini söyleyerek, “Bu ciddi bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

Ortaöğretim KPSS ne zaman? 2025'te lise KPSS yapılacak mı!Soruşturma başlatılan ‘Manifest’ hakkında karar çıktı! Şarkıcı Sinan Akçıl’dan yorum gecikmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küresel Sumud Filosu'na yeni saldırı! "Birinin 'dron' diye bağırdığını duyduk" - DünyaKüresel Sumud Filosu'na yeni saldırı!Trump'a gittiği restoranda şok! Gazze protestosuyla karşılaştı - DünyaGazze protestosuyla karşılaştı! Talimatı verdiBarzani Fransız kanalına konuştu: Irak’ta destek Suriye’de tehdit - DünyaBarzani Fransız kanalına konuştu: Irak’ta destek Suriye’de tehditKürtler İsrail’in oyuncağı değil - DünyaKürtler İsrail’in oyuncağı değil!İsrail, Trump’ın müzakere masasını bombaladı: Katar’da suikastı Ankara engelledi - DünyaKatar’da suikastı Ankara engellediKatar Başbakanı'ndan İsrail’e sert tepki: “Bugün yaşanan şey devlet terörizmidir” - DünyaKatar Başbakanı'ndan İsrail’e sert tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...