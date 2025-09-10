Polonya alev alev! Rus dronları sınırı aştı, havaalanları kapatıldı
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni Şahed dron saldırıları bu kez NATO topraklarına taştı! Polonya, hava sahasını ihlal eden İHA’ları düşürdüğünü açıklarken, gece boyunca onlarca Rus dronunun radar görüntüleri ortaya çıktı. ‘Benzeri görülmemiş ihlal’ olarak duyurulan olay sonrası ülke alarm durumuna geçti, kritik havaalanları kapatıldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni Şahed dron saldırıları, bu kez NATO sınırlarını da aştı. Polonya, hava sahasını ihlal eden insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.
Gece boyunca Rus yapımı dronların Polonya hava sahasına girdiği açık kaynak verileriyle doğrulandı. Polonya Silahlı Kuvvetleri, “benzeri görülmemiş bir ihlal” yaşandığını ve bazı İHA’ların vurulduğunu açıkladı. Radarlarda onlarca nesnenin tespit edildiği bildirildi.
Başbakan Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Savunma Bakanı Wladysław Kosiniak-Kamysz ile sürekli temas halinde olduğunu, ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye bilgi verdiğini açıkladı. Tusk, hükümeti sabah saatlerinde olağanüstü toplantıya çağırdı.
HAVAALANLARI KAPATILDI
Varşova Chopin, Modlin, Lublin ve Rzeszów dahil olmak üzere büyük havalimanları “planlanmamış askeri faaliyet” nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Rzeszów-Jasionka Havaalanı’nın kapanması özellikle dikkat çekti; zira burası Ukrayna’ya Batı silah ve mühimmatının aktarıldığı kritik lojistik merkez konumunda.
NATO VE ABD'DEN UYARI GELDİ
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, NATO komutasıyla sürekli temas halinde olduklarını belirtti. ABD’li Senatör Dick Durbin, Rusya’nın bu ihlallerle NATO’nun kararlılığını test ettiğini söyleyerek, “Bu ciddi bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.