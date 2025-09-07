Rus İHA’sı Polonya’da ortaya çıktı! Üsse mi sızdı?

Polonya’nın doğusundaki Majdan-Sielec köyü yakınlarına Rus yapımı bir “Herbera” insansız hava aracı (İHA) düştü.

Düşen İHA’nın enkazı, Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafede bir çiftçi tarafından bulundu.

POLONYA: ASKERİ AMAÇLI DEĞİL

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, ilk açıklamasında düşen cismin “askeri özellik taşımadığını” belirtti. Bakanlık, bölgedeki sınır muhafızlarının daha önce İHA’lar aracılığıyla kaçakçılık faaliyetleri tespit ettiğini hatırlatarak, olayın bu tür bir girişimle ilgili olabileceğini öne sürdü.

UKRAYNALI ANALİSTLER: RUSYA'NIN HAVA SAVUNMAYI AŞMAK İÇİN KULLANDIĞI TUZAK İHA

Ukraynalı savunma uzmanları ise enkazın Rusya'nın geliştirdiği ve "hava savunma sistemlerini yanıltmak" amacıyla kullanılan “Herbera” adlı tuzak İHA’ya ait olduğunu açıkladı.

Militarnyi’ye konuşan analistler, enkazda Rusça “БГ” (ön uçuş kontrol işareti) ve “2.09” kodu gibi teknik detayların yer aldığını, ayrıca Ukrayna’da daha önce düşen benzer İHA’larla aynı iki silindirli motorun bulunduğunu öne sürdü.

800 İHA'LIK SALDIRIDAN SONRA POLONYA HAVA SAHASINA SIZMA

Olay, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik son yıllardaki en büyük İHA saldırısının hemen ardından yaşandı. 6-7 Eylül gecesi gerçekleştirilen saldırıda Rusya’nın 800’den fazla insansız hava aracı fırlatmıştı.

Gözlemciler, saldırı sırasında en az bir İHA’nın Volyn üzerinden Polonya hava sahasına girdiğini ve daha sonra radardan kaybolduğunu belirtti.

OLAY YERİNDE ASKERİ ALARM

Herhangi bir patlama veya yangının meydana gelmediği olayda, can kaybı yaşanmadı. Polonya Askeri Jandarması ve özel servisleri, bölgeyi güvenlik altına alarak enkaz üzerinde inceleme başlattı.