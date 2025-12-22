Anadolu Ajansı
15 gündür aranıyordu, cansız bedeni evinden bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden yaklaşık 15 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki Hilmi Altındağ, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
İlçeye bağlı Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Altındağ'dan (73) 15 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAMIN CESEDİ BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altındağ'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Siirt'te korkunç olay! Kocası göreve giden 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR