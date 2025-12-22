Bolu’da Abant yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Murat Can Eğlence, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz gencin bir hafta önce askerden geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Abant istikametine seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 HAFTA ÖNCE ASKERDEN GELDİ

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Can Eğlence, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin bir hafta önce askerden geldiği ve Düzce'den ziyaret için Abant Gölü Milli Parkı'na gitmek istediği öğrenildi.

