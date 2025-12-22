Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, OYAK ile imzalanan “Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması”nın, ülkesinin ekonomisine ve Türkiye ile düzenli bir ekonomik iş birliği mekanizmasının tesis edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Aden, söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde, her iki taraf için de çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye ile balıkçılık alanında hayata geçirilen bu iş birliğinin, “SOMTURK” şirketi üzerinden yürütüleceğini, hem Somali halkının hem de Türk halkının bundan fayda göreceğini dile getiren Aden, anlaşmanın iki ülke arasında kazan-kazan ilkesine dayalı bir ortaklık modeli sunduğunu kaydetti. Somalili Bakan, şunları söyledi:

Bu anlaşma kapsamında, Türkiye ile iş birliği içinde Somali’nin deniz kaynaklarının korunmasına yönelik bir boyut da yer alıyor. Bu iş birliği, Somali’nin deniz güvenliğine katkı sağlarken, deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasını da temin edecektir. Anlaşma, SOMTURK şirketi üzerinden elde edilecek gelirlerin paylaşılması yoluyla hem Somali halkına hem de Türk halkına yansıyacak, her iki ülkenin de kazanç sağlamasına imkân tanıyacaktır. Özellikle halkın doğrudan faydalanması açısından Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması, Somali halkı için istihdam imkanları sağlayacak. Somali sularında yapılan avcılıktan yararlanan Türk şirketleri aracılığıyla, Türkiye’nin balıkçılık üretimi ve verimliliği önemli ölçüde artacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası