Rus İHA'ları Romanya Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi! F-16'lar peş peşe havalandı, vatandaşlara sığınma uyarısı yapıldı

Romanya, ulusal hava sahasına giren insansız hava aracını (İHA) engellemek amacıyla F-16 savaş uçaklarını havalandırdı. Romanya Savunma Bakanlığı, Feteşti’deki 86. Hava Üssü’nden kalkan iki F-16’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından sınır hattındaki hava durumunu izlemek için görevlendirildiğini açıkladı.

RUS İHA'SI SINIRDA GÖRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 18.23’te Romanya hava sahasında bir İHA tespit edildi. İHA, Tulcea bölgesinde Chilia Veche’nin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında takip edildikten sonra radardan kayboldu.

VATANDAŞLARA SIĞINMA UYARISI

Sınır bölgesindeki yerel otoriteler, Rusya’ya ait İHA’ların Romanya topraklarına düşme ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Halkın güvenliği için “yerinde sığınma” emri verildi. Savunma Bakanlığı ise gelişmelerin radar sistemleri ve havadaki uçaklar aracılığıyla yakından takip edildiğini duyurdu.

İlgili Haber Polonya sınırında dron alarmı! Hava trafiği kısıtlandı

POLONYA VE MÜTTEFİK UÇAKLARI DA HAVALANDI

Drone tehdidi sadece Romanya’yı değil, komşu Polonya’yı da alarma geçirdi. Reuters’ın aktardığına göre Polonya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde hava sahasını korumak için kendi ve müttefik uçaklarını havalandırdı. Doğu Polonya’daki Lublin Havalimanı güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

POLONYA HAVA SAHASINDA HERHANGİ BİR İHLAL YAŞANMADI

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, söz konusu uçuşların “önleyici” nitelikte olduğunu belirtti. Açıklamada, bu adımların hava sahasının güvenliğini sağlamak ve özellikle tehdit altındaki bölgelere komşu alanlarda yaşayan vatandaşları korumayı amaçladığı ifade edildi. Polonya hava sahasında herhangi bir ihlalin yaşanmadığı da vurgulandı.

RUSYA TARAFINDAN POLONYA'NIN HAVA SAHASININ İHLAL EDİLMESİ

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı. Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.