Romanya, Karadeniz için Türkiye’den korvet alıyor! 223 milyon avroluk anlaşma imzalandı

Romanya, Karadeniz’deki askeri varlığını artırmak için Türkiye’den korvet satın alıyor.

Romanya Savunma Bakanı Ionuţ Moşteanu, Türkiye yapımı modern bir korvetin, ülkenin savunma sistemine dahil edileceğini duyurdu.

"Karadeniz güvenliğimiz açısından kritik öneme sahip" diyen Moşteanu, satın alma kararının Romanya Parlamentosu’nun savunma komiteleri tarafından oybirliğiyle onaylandığını belirtti.

Anlaşma, iki ülke arasında hükümetler arası bir mutabakat çerçevesinde gerçekleşecek.

223 MİLYON AVRO VE ÜSTELİK KDV HARİÇ

Savunma Bakanlığı, söz konusu anlaşmanın 223 milyon avro (KDV hariç) tutarında olduğunu açıkladı. Türkiye'de inşa edilen korvetin, modern NATO uyumlu sistemlerle donatıldığı ve ilave olarak füzeler ve diğer ekipmanların satın alınmasının planlandığı kaydedildi.

Bakan Moşteanu, "Romanya Ordusu'nun Türkiye'den satın almayı planladığı hafif korvet için onay talebini gündeme getiren milletvekillerine ve senatörlere teşekkür ederim" dedi.

KARADENİZ'DE ARTAN TEHDİT, TÜRKİYE İMZASI İLE DENGELENECEK

Romanya, Karadeniz bölgesinde Bulgaristan ve Türkiye ile birlikte günlük mayın temizleme operasyonları yürütüyor. Bakan Moşteanu, bu operasyonların hem ticari nakliye rotalarını güvence altına almak hem de bölgesel güvenliği sağlamak açısından hayati olduğuna değindi.

"Karadeniz, Romanya Ordusu ve müttefikleri sayesinde güvenli bir deniz olmaya devam edecek. Bunun için bu ekipmana ihtiyacımız var" dedi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ, AVRUPA'DA GÜÇ TAZELİYOR

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yardımcısı Mihai Panait, ülkenin 20 yıllık geniş çaplı deniz kuvvetleri modernizasyon planını paylaştı. Planda şunlar yer alıyor: İki devriye gemisi, Dört Avrupa tasarımı korvet, Üç yeni fırkateyn, Denizaltılar, mini denizaltılar, İnsansız hava araçları (İHA), Mayın avcı gemileri.

Bu projelerin merkezinde, Türkiye'den tedarik edilecek korvetin önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

NATO'NUN DOĞUSUNDA TÜRKİYE-ROMANYA İTTİFAKI GÜÇLENİYOR

Romanya, Karadeniz’deki NATO gücünü artırmak için attığı bu adımla Türkiye ile olan savunma iş birliğini derinleştiriyor. Ağustos ayında Sandown sınıfı eski bir Kraliyet Donanması mayın avcısı olan HMS Pembroke’un, Romanya Deniz Kuvvetleri’ne "Căpitan Constantin Dumitrescu (M217)" adıyla katılması da, ülkenin NATO içindeki rolünü güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ROMANYA'NIN TERCİHİ OLDU

TCG Akhisar, 99.5 metre uzunluğunda, 2300 ton deplasmanlı, 104 kişilik mürettebat kapasiteli modern bir hafif korvet.

Gemide MKE tarafından üretilen 76 mm’lik top ve ASELSAN’ın 35 mm’lik GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi yer alıyor. Ayrıca gemide bir helikopter ve insansız hava aracı için hangar bulunuyor.

Ayrıca Savunma Bakanlığı Romanya’da iki adet hafif korvet (OPV) gemisinin inşası için sınırlı bir ihale açmayı planlıyor.