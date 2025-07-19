NATO ülkesi Türkiye’nin kapısını çaldı! Romanya,TCG Akhisar’ı envanterine katacak

Karadeniz’de derinleşen jeopolitik riskler ve enerji altyapısının korunma ihtiyacı, NATO üyesi Romanya’yı harekete geçirdi. Stratejik savunma ihtiyacını karşılamak isteyen Bükreş yönetimi, gözünü Türkiye’nin yerli üretimi TCG Akhisar’a dikti. 223 milyon avroluk dev anlaşmayla modern korvet sınıfı savaş gemisi, kısa süre içinde Romanya donanmasının hizmetine girecek.

Romanya, Karadeniz’deki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla Türkiye’den Hisar sınıfı hafif korvet gemisi TCG Akhisar’ı satın almak için resmi süreci başlattı. 223 milyon avro maliyeti olan geminin teslimatı yaklaşık 6 ay içinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ROMANYA'NIN TERCİHİ OLDU

Romanya Savunma Bakanlığı, geminin satın alınmasının Karadeniz’deki ekonomik çıkarları korumak için acil ve stratejik bir ihtiyaç olduğunu belirtti. 2027’de faaliyete geçmesi planlanan Neptun Deep doğal gaz platformu gibi önemli yatırımların güvenliği için bu hamle büyük önem taşıyor.

TCG Akhisar, 99.5 metre uzunluğunda, 2300 ton deplasmanlı, 104 kişilik mürettebat kapasiteli modern bir hafif korvet.

Gemide MKE tarafından üretilen 76 mm’lik top ve ASELSAN’ın 35 mm’lik GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi yer alıyor. Ayrıca gemide bir helikopter ve insansız hava aracı için hangar bulunuyor.

Türkiye’den geminin satın alınması için Romanya Parlamentosu’nun onayı beklenirken, Savunma Bakanlığı Romanya’da iki adet hafif korvet (OPV) gemisinin inşası için sınırlı bir ihale açmayı planlıyor.

MODERNİZASYON SÜRECİNDE YENİ ADIM

Açıklamada geçen “yeni bir gemi” ifadesi, geçen yılın sonunda Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait’in yaptığı açıklamayla çelişiyor. Panait, Romanya’nın Deniz Kuvvetleri’ni modernize etme önceliklerinin iki adet devriye gemisi ve üç adet yeni fırkateynin tedarik edileceğini belirtmişti.

ROMANYA'DA YERLİ ÜRETİMLE DESTEKLENECEK

Türkiye’den alınan gemi teslim edildikten sonra, Romanya yerli tersanesinde ek modern donanımlarla güçlendirilecek. Ayrıca Romanya, Türkiye’nin başarısını örnek alarak kendi açık deniz karakol gemisi üretim sürecini başlatıyor.