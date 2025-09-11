Polonya sınırında dron alarmı! Hava trafiği kısıtlandı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Polonya, Rusya İHA’larını düşürdüğünü duyurmuştu. Olay, ''Benzeri görülmemiş ihlal''olarak değerlendirilirken bugün yapılan açıklamada, Polonya’nın Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirdiği bildirildi. 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni Şahed dron saldırıları NATO sınırlarını aşarak Polonya’ya taştı. Ardından Polonya, hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü.

Polonya Cumhurbaşkanı, ulusal çıkarları konusunda Ukrayna'dan anlayış beklediklerini belirtti

RUSYA'YA KARŞI ALARMA GEÇTİLER

''Benzeri görülmemiş ihlal'' olarak değerlendirilen olayın ardından Polonya, Avrupa ve NATO, Rusya’ya karşı alarma geçerken, Polonya’daki kritik havaalanları kapatılarak olağanüstü toplantı düzenlendi. 

ÜLKENİN DOĞUSUNDAKİ HAVA TRAFİĞİ KISITLANACAK

Polonyalı yetkililer tarafından bugün yapılan bir açılamada, ülkenin doğu kesiminde hava trafiğinin kısıtlanacağı duyuruldu. 

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığınca, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, ''Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya’nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Polonya, 10 Eylül’de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

