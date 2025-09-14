Trump’tan şoke eden iddia: Soros ABD’yi parçalamak için milyonlar harcadı!

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı George Soros ve ailesini ülke genelindeki protestoları finanse etmekle suçladı.

Beyaz Saray, Trump, yönetiminin Soros’a karşı RICO Yasası kapsamında soruşturma başlatacağını duyurdu.

"BU BİR PROTESTO DEĞİL, AYAKLANMA"

Trump, Fox News’te katıldığı “Fox & Friends” programında şu ifadeleri kullandı:

“Soros'u inceleyeceğiz, çünkü bence bu, ona ve diğer kişilere karşı bir RICO davası. Bu protestolardan daha fazlası. Bu gerçek bir kışkırtma. Bu sokaklarda çıkan ayaklanmalar. Ve biz bunu inceleyeceğiz.”

Trump ayrıca, protestocuların “meslekleri için Soros ve diğer kişilerden para aldığını” iddia etti.

"DİKKATLİ OLUN, SİZİ İZLİYORUZ"

Trump, daha önce Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Soros ve ailesini hedef almıştı.

“George Soros ve onun harika Radikal Solcu oğlu, ABD genelinde şiddetli protestoları destekledikleri için RICO Yasası uyarınca suçlanmalıdır. Bu delilerin Amerika’yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz. Soros ve grubu ülkemize büyük zarar verdi!” ifadelerini kullanmıştı.

RICO YASASI NEDİR?

ABD’de organize suç örgütleriyle mücadele için kullanılan RICO Yasası (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), geniş kapsamlı soruşturmalarla bireyleri ve kurumları hedef alabiliyor. Trump’ın açıklamaları, Soros ve çevresine yönelik bu yasanın devreye sokulabileceğine işaret ediyor.

SOROS CEPHESİNDEN CEVAP "SKANDAL"

Soros’un kurduğu Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations), Ağustos ayında yaptığı açıklamada “şiddet içeren protestoları desteklemediğini veya finanse etmediğini” vurgulamıştı. Vakıf ayrıca Trump’ın suçlama ve kovuşturma tehditlerini “skandal” olarak nitelendirdi.

CHARLİE KİRK SUİKASTI SONRASI GERİLİM ARTTI

Trump’ın çıkışının, geçtiğimiz günlerde öldürülen muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün ölümünün ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, “Yönetimim, bu vahşete ve diğer siyasi şiddete katkıda bulunanların her birini bulacaktır. Bunu finanse eden ve destekleyen örgütler de dahil” diyerek siyasi rakiplerine karşı kapsamlı soruşturmaların başlatılabileceğinin sinyalini verdi.

SOROS'UN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALI FAALİYETLERİ

Macar asıllı Amerikalı iş insanı George Soros, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürüttüğü yardım faaliyetleriyle tanınıyor. Ancak bu faaliyetler, özellikle Doğu Avrupa’daki devrimlere finansman sağladığı yönündeki iddialar nedeniyle sürekli olarak eleştirilerin hedefinde. Soros’un demokrasi ve insan hakları girişimleri, birçok ülkede “gizli ajandalar” yürüttüğü suçlamalarına neden oldu.