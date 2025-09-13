Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol arıtma tesisini vurdu

Rus yetkililer, insansız hava araçlarından birinin tesise çarptığını, diğerinin ise düşürüldüğünü açıkladı. Başkurdistan bölgesi başkanı Radiy Khabirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Bashneft'in tesisi uçak tipi insansız hava araçları tarafından terörist saldırıya uğradı. Ölü veya yaralı yok. Üretim tesisi küçük çaplı hasar gördü ve yangın çıktı, şu anda söndürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insansız hava aracının tesise doğru sürüklendiği ve ardından alev topuna dönüşerek gökyüzüne duman bulutu yaydığı görülüyor.

Ukrayna'nın GUR askeri istihbarat teşkilatından bir kaynak, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı tam ölçekli askeri saldırının ardından, Kiev yönetimi, Kremlin'in çatışmayı finanse etme kabiliyetini kısıtlamak amacıyla Rus rafinerilerine saldırılar düzenliyor. Yaz aylarında Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları, bazı tesislerin işleme kapasitesini etkileyerek benzin fiyatlarının artmasına yol açmıştı.

Kremlin, 2016 yılında Bashneft’in Ufa rafineri kompleksini “ülkenin en büyüklerinden biri” olarak nitelendirmiş ve tesiste 150’den fazla petrol ürününün üretildiğini duyurmuştu.