Baltık Denizi alarmda! Rusya'nın ihracat merkezi vuruldu

Baltık Denizi alarmda! Rusya’nın ihracat merkezi vuruldu

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Rusya’nın enerji kalbi alevlere teslim oldu! Baltık Denizi kıyısındaki en büyük petrol ihracat terminali Primorsk Limanı, 12 Eylül sabahı düzenlenen drone saldırısıyla sarsıldı. Gece boyunca art arda patlamalar meydana gelirken bir gemi ve pompa istasyonu alev aldı.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki en büyük petrol ihracat terminali, 12 Eylül sabah saatlerinde drone saldırısına uğradı. 

Leningrad bölgesinde yer alan Primorsk Limanı'nda gece boyunca yaşanan patlamalar sonucu bir gemi ve bir pompa istasyonu alev aldı.

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Primorsk limanında gemilerden birinde yangın çıktı. Yangın söndürme sistemi devreye girdi" dedi. Vali, ilerleyen saatlerde yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Baltık Denizi alarmda! Rusya’nın ihracat merkezi vuruldu - 1. Resim

İKİNCİ YANGIN POMPA İSTASYONUNU VURDU

Saldırıdan kısa süre sonra limandaki bir pompa istasyonunda da ikinci bir yangın çıktı.

ST. PETERSBURG'DA GECEYİ PATLAMALAR AYDINLATTI

Saldırı, başta St. Petersburg olmak üzere Leningrad bölgesindeki birçok yerleşim biriminde paniğe yol açtı. 

Yerel halk, sabaha kadar süren patlama seslerinin ardından "bunun Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana yaşanan en büyük İHA saldırısı" olduğunu kaydetti.

SAVUNMA BAKANLIĞI: 28 DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Leningrad semalarında 28 insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. 

Saldırıya ait enkazların Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye ve Uzmino yerleşimlerine düştüğü belirtildi. 

SEL VE SIZINTI RİSKİ YOK

Vali Drozdenko, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Primorsk terminalinde sel ya da petrol sızıntısı riski bulunmuyor" ifadesini kullandı. Yerel medya organlarında yer alan görüntülerde, liman sahasından yoğun dumanların yükseldiği dikkat çekti.

