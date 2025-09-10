Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Putin, Zelenskiy'nin ekibini mi dinledi? İddialar bomba gibi düştü!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna medyası, Kremlin'in Zelenskiy'e yakın iş insanı Timur Mindich’in evine dinleme cihazı yerleştirmiş olabileceğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yakın çevresinden tanınan iş insanı Timur Mindich’in Kiev’deki dairesinde profesyonel bir dinleme cihazı bulundu. Söz konusu gelişme ülkede büyük yankı uyandırırken, yerel medya olayın arkasında Rus istihbaratının olabileceğini öne sürdü.

Eğer kayıtlar gerçekten Mindich’in evinden sızdıysa, mesele sadece iç siyaset değil, Zelenskiy’nin güvenliği de tartışma konusu olur ifadeleri dikkat çekti.

'KİŞİSEL KASASI' OLARAK BİLİNİYOR

Mindich, Zelenskiy’nin televizyon kariyerinden bu yana en yakın isimlerinden biri olarak anılıyor. Sahibi olduğu şirketin, Ukrayna savunma sanayii için drone üretimi yapan Fire Point ile bağlantılı olduğu, bu kapsamda hakkında NABU tarafından yolsuzluk soruşturması başlatıldığı biliniyor.

Rus basını ise Mindich’in evi daha önce haftada iki kez teknik olarak kontrol edilmesine rağmen herhangi bir dinleme izine rastlanmadığını yazdı. 

Yaz aylarında, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU), söz konusu evden gizli kayıt yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Ukrayna basını, Mindich’in evinin daha önce haftada iki kez tarandığını ancak şimdiye kadar herhangi bir cihaz bulunamadığını hatırlatarak, "Bu sefer doğrudan kayıt alındığı tespit edildi" yorumunu aktardı.

Timur Mindich
Timur Mindich

RUSYA MI DİNLEDİ?

Yerel medyada yer alan analizlerde, Putin yönetiminin Ukrayna’daki siyasi ve ekonomik iç yapıyı zayıflatmak amacıyla Mindich gibi kritik isimleri hedef alabileceği belirtildi. Kremlin cephesinden ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Ukrayna halkı arasında sosyal medyada “başkanlık çevresine kadar sızılmış olması” nedeniyle endişe artarken, Zelenskiy'nin ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

