Rusya anlaşmayı ihlal etti Trump'tan imalı çıkış geldi: Hadi bakalım başlıyoruz

Rusya anlaşmayı ihlal etti Trump'tan imalı çıkış geldi: Hadi bakalım başlıyoruz

Kaynak: HABER MERKEZİ
Güncelleme:
Rusya anlaşmayı ihlal etti Trump&#039;tan imalı çıkış geldi: Hadi bakalım başlıyoruz
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya hava sahasını defalarca ihlal etmesinin ardından ABD yönetiminde çarpıcı bir çıkış geldi. Daha önce Moskova yönetimine defalarca uyarılarda bulunan Trump "Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesi de neyin nesi? Hadi bakalım başlıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesi de neyin nesi? Hadi bakalım başlıyoruz" dedi.

Rusya anlaşmayı ihlal etti Trump'tan imalı çıkış geldi: Hadi bakalım başlıyoruz - 1. Resim

Trump, açıklamasında, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

 

