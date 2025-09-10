Trump'a gittiği restoranda şok! Gazze protestosuyla karşılaştı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla bir restorana yemek yemeye gitti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu "CodePink" adlı sivil toplum örgütü üyelerinin protestosuyla karşı karşıya kaldı. CodePink üyesi kadınlar, Trump'a "Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" diye seslenirken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirten sloganlar attı.

TRUMP'TAN TEK TALİMAT

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

Protestoyu gerçekleştiren göstericilerin restorandan çıkarılırken Filistin ve Gazze lehine sloganlar atmaya devam ettiği börüldü.