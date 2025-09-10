Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'a gittiği restoranda şok! Gazze protestosuyla karşılaştı

Trump'a gittiği restoranda şok! Gazze protestosuyla karşılaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;a gittiği restoranda şok! Gazze protestosuyla karşılaştı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da gittiği bir restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle bir sivil toplum örgütü tarafından protesto edildi. Slogan atan göstericileri bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla bir restorana yemek yemeye gitti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu "CodePink" adlı sivil toplum örgütü üyelerinin protestosuyla karşı karşıya kaldı. CodePink üyesi kadınlar, Trump'a "Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" diye seslenirken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirten sloganlar attı.

Trump'a gittiği restoranda şok! Gazze protestosuyla karşılaştı - 1. Resim

TRUMP'TAN TEK TALİMAT

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

Protestoyu gerçekleştiren göstericilerin restorandan çıkarılırken Filistin ve Gazze lehine sloganlar atmaya devam ettiği börüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Binayı taşımakla kanuni süreçten kurtulamazsınız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barzani Fransız kanalına konuştu: Irak’ta destek Suriye’de tehdit - DünyaBarzani Fransız kanalına konuştu: Irak’ta destek Suriye’de tehditKürtler İsrail’in oyuncağı değil - DünyaKürtler İsrail’in oyuncağı değil!İsrail, Trump’ın müzakere masasını bombaladı: Katar’da suikastı Ankara engelledi - DünyaKatar’da suikastı Ankara engellediKatar Başbakanı'ndan İsrail’e sert tepki: “Bugün yaşanan şey devlet terörizmidir” - DünyaKatar Başbakanı'ndan İsrail’e sert tepkiPolonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı - DünyaPolonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararıTürkiye'den seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin! - DünyaTürkiye'den seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!
Sonraki Haber Yükleniyor...