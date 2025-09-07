Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’a ‘Erdoğan–Trump’ sorusu! Cevabı herkesi şoke etti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Selanik’te düzenlenen 89. Uluslararası Fuar’da yaptığı konuşmada Türkiye’yi doğrudan gündeme aldı.

Dendias, Ankara’nın bölgesel konumuna dikkat çekerek, “Türkiye ciddi bir jeopolitik faktördür. Yunanistan Türkiye’ye saygı duyuyor, onu hesaba katıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜ KABUL EDİLDİ

Dendias, Türkiye’nin etkisini reddetmenin mümkün olmadığını, ancak bunun Atina’yı ulusal pozisyonlarından vazgeçmeye zorlamayacağını söyledi. Yunan bakan, Türkiye’nin özellikle savunma alanında son yıllarda geliştirdiği projelerin bölgede dikkate alındığını vurguladı.

'ÇELİK KUBBE' ÖRNEK ALINIYOR

Konuşmasında, Türkiye’nin geçen yıl devreye aldığı Çelik Kubbe hava savunma sistemine de değinen Dendias, Yunanistan’ın kendi savunma mimarisinde benzer bir yapıyı hedeflediğini belirtti.

Türkiye’nin Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla başlattığı proje, radar ve silahların yapay zekâ destekli entegre bir ağ üzerinden çalışmasını sağlıyor. Bu sistem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türk ordusuna teslim edilmişti.

TRUMP VE ERDOĞAN İLİŞKİSİ SORULDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine dair soruları cevaplayan Dendias, Türkiye’nin Washington ile ilişkilerine değindi.

“Erdoğan ile Trump döneminde kötü bir deneyimimiz olmadı. Zorlu günlerde net mutabakat sağladık” diyen Dendias, Türkiye’nin bölgesel krizlerde belirleyici aktör olduğunun altını çizdi.

YUNANİSTAN'DAN EGE İÇİN YENİ HAMLE: ÖZEL KUVVETLERE CESSNA CARAVAN PLANI

Yunanistan, Ege’deki özel operasyon kabiliyetlerini artırmak için yeni bir adım atıyor.

Atina yönetimi, Özel Savaş Komutanlığı (DEP) bünyesine iki adet Cessna Caravan tipi hafif uçak katmayı planlıyor.

ANKARA'NIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ PLAN

Yunan basınına göre program, bugüne kadar ikincil önemde görülse de 2026’dan itibaren ayrılan ek savunma bütçesiyle hız kazandı. Genelkurmay Başkanlığı’nın onayı alındı, son sözü siyasi liderlik söyleyecek.

Yunan basını, "Türkiye’nin geliştirdiği Bayraktar TB2, Aksungur ve Anka insansız hava araçları ile Ege’de kurduğu hava üstünlüğüne karşı “düşük maliyetli bir cevap arayışı” olarak değerlendirdi.

AMFİBİ VERSİYONLA EGE ADALARINA ODAK Yunanistan’ın almayı planladığı uçaklardan biri tekerlekli versiyon, diğeri ise amfibi (denizden inip kalkabilen) olacak. Böylece Ege’nin en küçük kayalıklarına bile ulaşılabileceği, özel operasyonlarda kullanılabileceği belirtildi. Ancak Yunanlı uzmanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli üretim insansız hava araçları ve deniz gözetleme sistemleri sayesinde bu tür girişimlerin kolayca tespit edilebileceğine dikkat çekti. TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBE'SİNE KARŞILIK 'HAFİF' ÇÖZÜMLER Yunanistan, milyarlarca euroluk fırkateyn ve F-35 projelerinin yanı sıra düşük maliyetli çözümler ararken, Türkiye geçtiğimiz yıl kendi hava savunma sistemi Çelik Kubbeyi devreye almıştı.

"TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR"

Cessna Caravan uçaklarının toplam maliyeti 5 milyon euroyu geçmeyecek. Ancak Yunan basını bile bu projenin, Türkiye’nin hızla büyüyen savunma sanayii ve Ege’deki caydırıcı kapasitesi karşısında sınırlı bir adım olduğunun farkında.