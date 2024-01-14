Yunan Bakan Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! 1980 ve 2024'e dikkat çekerek açıkladı

14 Ocak 2024 22:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 22:48

Son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı yatırımlar ve ihracatlarla tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, bu kez de Yunanistan'da gündem oldu. Ülkenin Savunma Bakanı Nikos Dendias, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin konumuna değindi ve Yunanistan'dan 'çok daha önde' olduğunu söyledi.

1980 VE 2024'Ü KARŞILAŞTIRDI

Kathimerini gazetesine demeç veren Dendias, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim" şeklinde konuştu.

Dendias, ülkesinin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

MEVCUT DURUMDAN MEMNUN DEĞİL

Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına göre havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini kaydeden Dendias, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, "Piramidin sadece zirvesine silah sistemleri ekleyip, piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'leri olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri, modern hava kuvvetleri değildir" dedi.

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerin kullanılabilirliğinin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendias, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını aynı zamanda tüm sistemlerinin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetti.