Miçotakis’ten Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin açıklama: Etkileyecek imkana değiliz

11 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:41

6 Şubat’taki şiddetli depremlerde Yunanistan'ın Türkiye ile dayanışma göstermesinin ardından bir dönem çok gergin olan iki ülke ilişkileri ılımlı bir havaya girmişti.

Ardından Ankara ve Atina yönetimi daha önce Ege ve Doğu Akdeniz'de Askeri Güven Artırıcı Önlemler formatında yapılan toplantılara yeniden başlamıştı. Ayrıca bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a ziyaret gerçekleştirmişti. İki lider Atina’da karşılıklı barış mesajları vermişti.

NATO’da da ortak olan iki ülke arasındaki yeni dönem dünyada da dikkatle takip edilirken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilişkileri ve son dönemde atılan adımları değerlendirdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, Ege'nin çok karmaşık bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.

TÜRKİYE’YE F-16 SATIŞI

Gündemdeki Türkiye’nin ABD’den satın almayı talep ettiği F-16’lara değinen Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu.

Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.

TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.

“İYİMSER HAVADAN FAYDALANACAĞIZ”

Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:

"Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yaptığını söyleyebilirim."