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    Yunan basını öfkeli: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor

    Yunanistan merkezli SL Press internet sitesi, ABD'in temin etmekte geciktirdiği F-35'ler için ilginç bir iddia ortaya attı. Analizde, ABD'nin 'Türkiye'yi kızdırmamak' için Yunanistan'a sınırlamalar getirdiği ve temin etmesi planlanan jet ve silahlardan mahrum bıraktığı ifade edildi.

    Yunan basını öfkeli: ABD&#039;nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, SL Press

    Savunma sanayiindeki ses getiren atakları ve bölgede ustalıkla yönettiği diplomatik ilişkileriyle Türkiye, Yunan basınında "oyun değiştirici ülke" olarak değerlendirildi. SL Press internet sitesindeki bir analizde, ABD'nin Yunanistan'a hangi silahları verip vermeyeceğini Erdoğan'ın belirlediği belirtildi.

    'ERDOĞAN'IN STRATEJİSİNİ TAKİP EDELİM'

    Yunanistan'ın ünlü sitelerinden SL press, "ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor!" başlıklı bir analiz yayımladı.

    Yapılan değerlendirmede ABD'nin, Yunan F-35'lerinin Türkiye'ye karşı pazarlık kozu haline getirmeye çalıştığını itiraf ettiği ifade edildi. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için zengin bir destek paketi üzerindeki pazarlığın sızdırıldığını iddia eden analizde, "Muhtemelen ABD'den alınan her türlü saçmalığı Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne yüklemeye hazırlanıyorlar." ifadelerine yer verdi.

    Yunan basını öfkeli: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor

    Cumhubaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamlelerinin takdir edildiği yazıda, "Erdoğan'ın bize karşı kullandığı stratejiyi takip edelim. Bana vermiyor musun? Başka bir yere gidiyorum. Çünkü 'verilen' sevilebilir ama 'hayır' diyeni ödüllendirirler." şeklinde ifade edildi.

    'ABD'NİN UÇAKLARI BİZDEN ESİRGEMESİNİN NEDENİ TÜRKİYE!'

    Yunanistan'ın en ihtiyaç duyduğu alan olan savunma sanayiinden mahrum bırakılmasının sebebinin Türkiye olduğunu iddia eden haberde, Türkiye'yi kızdırmamak için kendilerine savunma imkanının verilmediğini söyledi:

    Halkla ilişkilere bağımlılıkları nedeniyle gözleri kör olan hükümetimiz yetkilileri, Yunanistan'ın güvenliğine yönelik asıl tehdidin bir müttefikten geldiğini rahatlıkla unutmuş görünüyorlar.

    Ve eğer müttefiklerimiz, Türkiye'yi kızdırmamak ve Türkiye ile dengeleri bozmamak için kendimizi etkili bir şekilde savunma imkanını bize yasaklıyorsa, karşılığında sade platformları kabul etmemiz intihar demektir.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, SL Press
    YunanistanAbdTürkiye
    Haberler > Dünya > Yunan basını öfkeli: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor
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