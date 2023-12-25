25 Aralık 2023 16:11 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:13

Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yunan basını, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile ilgili dikkat çeken bir habere imza attı.

'BAYRAKTARLAR KAPIŞILIYOR'

Pentapostagma gazetesi, Bayraktar TB2'nin üretimi ve satışlarıyla ilgili bir haber derledi. Yayınlanan haberde; İHA ve SİHA'ların tercih edilmesi sebebiyle, Batılı silah sanayiilerinin gelirlerinin düştüğü ve buna mukabil Türklerin yüzünün güldüğünü kaydetti:

"Ankara’nın yirmi yıldır üzerinde saygıyla çalıştığı kârlı bir proje. Batılı silah sanayileri, 2022’de gelirlerinin düştüğünü görmüş olabilir, Ankara’nın satışları arttıkça sadece gülümsemeye devam ediyorlar. Bayraktar’lar kapışılıyor, Türkler İHA’larla para basıyor."

HERKES TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

Türkiye'nin İHA ve SİHA satışları hakkında yapılan araştırmalara yer veren haberde; en az 26 devletin cephaneliğinde Türk İHA'larının bulunduğunu, 7 devletin teslimat beklediğini, 8'inin de satın almayla ilgilendiğini belirtti.

Türk İHA'larının devlet ekonomisine katkısından bahsedilen haberde, "Türk para kasasının pek de refah içinde olmadığı bir dönemde Türk ekonomisine yardımcı oldu." ifadelerine yer verildi.

ABD'NİNKİNDEN DAHA UCUZ, ÇİN'İNKİNDEN DAHA İYİ

En çok talep gören İHA'ların başında Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2 modeli olduğu belirtilen haberde Türkiye'nin, savunma sanayii devleri arasından nasıl sivrildiğini ve tercih edildiğini şu şekilde aktardı:

"Amerikan’ın zirvedeki US MQ-9 Reaper’ın maliyeti 20 milyon dolar iken, TB2’nin maliyeti yalnızca 5 milyon dolar.

İran ve Çin daha ucuz İnsansız Hava Araçları satabilir, ancak bunlar daha düşük kalitede, daha az isabetli ve yüksek irtifada büyük görevleri yerine getirme konusunda daha az yetenekli oldukları belirtiliyor."