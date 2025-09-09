Trump inkar edip yalanlamıştı! İmzalı mektup gün yüzüne çıktı

Jeffrey Epstein’in mal varlığını yöneten avukatları, finansçının 50. doğum günü için hazırlanan doğum günü albümünün bir kopyasını Kongre’ye verdi.

DOĞUM GÜNÜ PAKETİNDE GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

The Wall Street Journal gazetesinin Pazartesi günü yayınladığı bir haberde, mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edildi.

''HER GÜNÜN BAŞKA BİR SIR OLMASINI DİLERİM''

Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtildi. Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edildi.

''BENİM YAZIM TARZIM BÖYLE DEĞİL''

Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Trump, mektuba ilişkin "Bunlar benim sözlerim değil, benim yazım tarzım böyle değil" ifadesini kullandı. Öte yandan çizimin sahte olduğunu savunan Trump, sözlerine ''Ben resim çizmem!'' ifadeleriyle devam etti.

''BAŞINDAN BERİ ÇOK AÇIK''

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Başından beri söylediğim gibi, Başkan Trump'ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık." ifadelerini kullandı.

''CEVAP VERECEK ZAMAN BIRAKMADI''

Leavitt, haberi yazan muhabirin Beyaz Saray'a cevap verecek zaman bırakmadığını ve Trump'ın hukuk ekibinin "agresif" şekilde davayı takip etmeye devam edeceğini belirterek, haberi "yalan haber" olarak tanımladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Leavitt'in paylaşımını alıntılayarak, Demokratların konu hakkında yıllarca sessiz kaldığını ve "Epstein'ı veya Epstein'ın kurbanlarını" umursamadığını kaydetti.

Demokratların Trump'ı karalamak için "başka bir sahte skandal uydurmak" istediğini belirten Vance, "Kimse bu saçmalığa kanmıyor." ifadesini kullandı.