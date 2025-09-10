Powell'a ateş püskürdü! Trump'tan Fed'e "faiz" çağrısı: Derhal...
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e dikkat çeken bir çağrı yaptı. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'a "Tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." diyen Trump, derhal faiz oranının büyük ölçüde düşürülmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.
FED BAŞKANINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.
