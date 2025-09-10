Rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahmin

Eylül ayına hızlı başlayan ve rekor üstüne rekor kıran altının yükselişi devam ediyor. Dün ons altın 3.674 dolar ile gram altın ise 4.876 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının yükselişinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group'tan yeni bir tahmin geldi.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR HEDEFİ

ANZ Group, güçlü yatırım talebi beklentisiyle yıl sonu altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Dev şirket ons altın için yıl sonu tahminini 3 bin 800 dolara yükseltirken, 2026'nın haziran ayında ise 4 bin dolara ulaşmasını beklediğini duyurdu.

YÜKSELİŞ BEKLENTSİNİN NEDENLERİ

ANZ analistleri, devam eden destekleyici para politikası beklentileri, artan jeopolitik gerilimler, süregelen makroekonomik zorluklar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin altın için yatırım gerekçesini güçlendirmesini bekliyor.

Banka, merkez bankalarının altın alımlarının 2025 yılında 900 ila 950 metrik ton aralığında kalacağını tahmin ediyor; bu da yılın ikinci yarısında 485 ila 500 tonluk alım anlamına geliyor. Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında 10'uncu ay üst üste rezervlerine altın eklemişti.