Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahmin

Rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahmin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altın, Fiyat, Rekor, Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün ons altın 3 bin 674 dolarla, gram altın ise 4 bin 876 lirayla rekor kırdı. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group'tan yeni bir tahmin geldi. Dev şirket altında yeni rekorlar için rakam verdi.

Eylül ayına hızlı başlayan ve rekor üstüne rekor kıran altının yükselişi devam ediyor. Dün ons altın 3.674 dolar ile gram altın ise 4.876 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının yükselişinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Avustralyalı finans kuruluşu ANZ Group'tan yeni bir tahmin geldi. 

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR HEDEFİ 

ANZ Group, güçlü yatırım talebi beklentisiyle yıl sonu altın fiyatı tahminlerini yükseltti. Dev şirket ons altın için yıl sonu tahminini 3 bin 800 dolara yükseltirken, 2026'nın haziran ayında ise 4 bin dolara ulaşmasını beklediğini duyurdu. 

Rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahmin - 1. Resim

YÜKSELİŞ BEKLENTSİNİN NEDENLERİ

ANZ analistleri, devam eden destekleyici para politikası beklentileri, artan jeopolitik gerilimler, süregelen makroekonomik zorluklar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin altın için yatırım gerekçesini güçlendirmesini bekliyor.

Banka, merkez bankalarının altın alımlarının 2025 yılında 900 ila 950 metrik ton aralığında kalacağını tahmin ediyor; bu da yılın ikinci yarısında 485 ila 500 tonluk alım anlamına geliyor. Çin Merkez Bankası, Ağustos ayında 10'uncu ay üst üste rezervlerine altın eklemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

iPhone 17 Türkiye'ye ne zaman gelecek? iPhone 17 ön sipariş tarihi belli oldu!Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşma: 600 milyon metreküp LNG tedarik edilecek  - EkonomiBakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ'tan yeni anlaşmaServetine 70 milyar dolar daha eklendi! Elon Musk'ın peşinde! Dünyanın en zengin kişisi değişebilir  - EkonomiDünyanın en zengin kişisi değişebilir 30 yılın toplamını solladı! Son 3 yılda motosiklet satışları patladı - EkonomiSon 3 yılda satışlar patladıBir gecede bütün emekleri gitti! Zarar 170 milyon lira - EkonomiBir gecede 170 milyon TL zarar ettilerKuyumcular yazı astı! Adana'da bu altınların satışı yasaklandı, alım satım artık böyle yapılacak - EkonomiYasaklandı! Alım satım artık böyle yapılacakTÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor - EkonomiTÜİK kritik veriyi açıkladı! Sanayide çarklar dönüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...