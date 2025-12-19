Grip vakalarında en sık kullanılan doğal yöntemler arasında yer alan bitki çayları ve ballı limondaki gizli tehlike ortaya çıktı. Aktarlardan alınan bu ürünlerde toksisite, alerji ve ilaç etkileşimi riski bulunduğu öğrenildi. 1 yaş altı çocuklara bal vermek ise zehirlenme riski oluşturuyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte grip, soğuk algınlığı vakaları da arttı. Vatandaşların doktora gitmeden önce ilk başvurduğu doğal yöntemler olan bitki çayları, ballı limon karışımlarında ise gizli tehlike ortaya çıktı. İşte herkesin kullandığı yöntemlerdeki dikkat edilmesi gereken noktalar…

Uzm. Dr. Gülnar Kerimova, alternatif tedavi yöntemi olarak bilinen bitki çayları, ballı limonlu karışımlar ve benzeri yöntemlere karşı uyardı.

Şifa değil zehir olabilir! Gribi geçirmek için en sık kullanılan doğan yöntemde gizli tehlike

TOKSİSİTE, ALERJİ RİSKİ VAR

Bu tarz yöntemleri özellikle çocukların tedavisinde kullanırken iki kere düşünmek gerektiğini vurgulayan uzman isim "Aktardan alınan ürünlerde toksisite, alerji ve ilaç etkileşimi riski bulunur. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyon varlığında ve doğru endikasyonla kullanılmalıdır" dedi.

Öksürüğün en sık viral üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle meydana geldiğini söyleyen Dr.Kerimova yeterli sıvı tüketimi ve dinlenmeye dikkat çekti.

Şifa değil zehir olabilir! Gribi geçirmek için en sık kullanılan doğan yöntemde gizli tehlike

Uzman isim doktora başvurulması gerekilen durumları ise şöyle sıraladı;

Öksürük

Nefes darlığı,

Morarma (dudak ve çevresi),

Yüksek ateş ve genel durumda kötüleşme,

Kanlı ya da şiddetli balgam,

Çok küçük bebeklerde emmekte zorlanma

Şifa değil zehir olabilir! Gribi geçirmek için en sık kullanılan doğan yöntemde gizli tehlike

BAL VERMEK, BOTULİZM RİSKİ OLUŞTURUR

En doğal çözümün dengeli beslenme ve düzenli uyku olduğuna dikkat çeken uzman isim, şunları söyledi:

1 yaş altına bal vermek, botulizm riski oluşturur. Gereksiz veya hatalı antibiyotik uygulaması, hem faydasız hem de antibiyotik direncine neden olur. Reçetesiz öksürük-soğuk algınlığı ilaçlarını küçük çocuklara vermek, nemlendirici cihazı temizlemeden kullanmak veya aşırı nemlendirmek, gereksiz pek çok bitkisel karışımı aynı anda vermek gibi durumlar ebeveynlerin en sık yaptığı hatalar olarak öne çıkıyor. Çocuklarda öksürüğü hafifletmek ve de bağışıklığı güçlü tutmak için yeterli uyku, dengeli beslenme, el hijyeni ve aşılar oldukça büyük önem taşır. Bu önlemler, solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını ve şiddetini azaltır.

Şifa değil zehir olabilir! Gribi geçirmek için en sık kullanılan doğan yöntemde gizli tehlike

Uzman isim, öksürüğü hafifletmek amacıyla evde uygulanabilecek yöntemleri ise şöyle sıraladı;

Çocuğun burnunun tıkanık olmamasına ve evin nem oranının yüzde 40 ila yüzde 60 arasında tutulmasına özen gösterilmeli.

Evin yüzde 60’tan fazla nemlenmemesine de özen gösterilmeli

2 yaş altındaki bebeklerde ve kronik hastalığı olan çocuklarda hekiminizle danışmadan bitkisel karışım vermeyin.

Haberle İlgili Daha Fazlası