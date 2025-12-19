Kaydet

İstanbul Zeytinburnu'nda gece saat 23.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Yeşiltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, büyük bir gürültüyle sokağa döküldü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, park halindeki 3 otomobil tonlarca ağırlıktaki molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, görgü tanıkları binada söküm yapıldığını ancak hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını belirterek duruma isyan etti.

