Yeni doğum düzenlemesi geliyor: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin

YÜCEL KAYAOĞLU - Türkiye’de son yıllarda azalan doğum oranlarının artırılmasını teşvik etmek için hükûmet, uzun süredir tartışılan kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan taslakta, kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor.

Mevcut mevzuatta izin süreleri, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

İZİN SÜRELERİ ARTIYOR

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.

İşçi statüsünde olanlara ise 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor. Taslağın gerekçesinde, son yıllarda doğum oranlarının azalması ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kriterlerinde ‘çok yaşlı nüfus’ statüsünde yer almaya başlamış olması göz önünde bulundurulduğunda, doğum izninin artırılması ile nüfus politikasının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

KORUYUCU AİLEYE TEŞVİK

Koruyucu ailelik için öngörülen izin düzenlemesi ile de devlet memuru olanların koruyucu aile olma sürecine katılımını teşvik edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Gerekçede, “Anılan düzenleme ile gerek koruyucu aile sayısının artması ile daha çok çocuğumuz kurum ve kuruluş yerine aile yanında bulunacak böylece koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlenmesi gerekse de koruyucu aile olan devlet memuru, çocuğa daha fazla zaman ayırabilecek ve arasındaki iletişimin daha sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır” denildi.