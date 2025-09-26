Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı

2025 Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı
Doğum Yardımı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mahinur Özdemir Göktaş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldı. Destek miktarına ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Böylece bugüne kadar 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi. İşte doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti. 

477 BİN 639 ANNENİN HESABINA 4,6 MİLYAR LİRA YATIRILDI

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Bu kapsamda Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2025 Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı - 1. Resim

ÖDEMELER ÇOCUK 5 YAŞINA GELENE KADAR DEVAM EDECEK 

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını da bildiren Göktaş, ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

İşte doğum yardımı ödemeleri sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

